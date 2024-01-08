В Минздраве объяснили, почему белорусам нельзя согреваться в горячей ванне и курить на морозе

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.01.2024 13:10 , Обновлено: 08.01.2024

Не первый день в Беларуси держатся сильные морозы, в связи с чем Министерство здравоохранения обратилось к белорусам с просьбой "соблюдать ряд простых мер предосторожности" и не пренебрегать профилактикой отморожений. Специалисты ведомства объяснили, почему популярные в народе средства, такие как растирания снегом, приём алкоголя или горячая ванна на самом деле наносят человеку в мороз ещё больший вред и что нужно сделать, вернувшись домой с мороза.

По данным Минздрава, большинство случаев холодовых травм в Беларуси приходится на январь и февраль, при этом во многих случаях, по словам специалистов отморожения можно было избежать.

Как распознать признаки отморожения?

Отморожением медики называют повреждение тканей под воздействием низкой температуры. Основной причиной повреждения тканей при отморожениях является стойкое изменение в кровеносных сосудах. При этом получить отморожение, вопреки расхожему мнению, можно не только в десятиградусный мороз, но и при нулевой, и даже плюсовой температуре , особенно при сырых и ветреных условиях.

Признаком спазма сосудов, который представляет опасность для здоровья человека и требует внимания врача, является потеря чувствительности и характерное “побеление” кожи. Затем достаточно быстро может развиться отёк, а в конечностях появиться сильные боли. Всего же медики различают четыре степени отморожения:

1-я - лёгкая поверхностная: после согревания на отмороженном участке кожи развивается отёк, кожа приобретает синюшный оттенок;

2-я -поверхностная: на коже появляются пузыри, в которых скапливается прозрачная жидкость;

3-я - некротическая: в образующихся на коже пузырях скапливается кровянистая жидкость, через несколько суток на их месте образуются омертвевшие участки кожи, а после их отторжения - рубцы;

4-я степень - тотальный некроз - поражение затрагивает не только кожные покровы, но и мягкие ткани и даже кости, после отторжения омертвевших тканей заживление занимает до нескольких месяцев.

При этом медики пояснили, что боль в конечностях человек может чувствовать как при отморожения, так и просто после согревания.

“Первые могут или отсутствовать, или оставаться незамеченными. Боли после согревания, появляющиеся после того, как белый цвет кожи сменяется синюшным, наблюдается у всех без исключения больных. Если болевая чувствительность кожи при покалывании не восстанавливается в течение суток - значит отморожение 3-й, а то и 4-й степени”, - пояснили в Минздраве.

Фото иллюстрационное

Как медики не рекомендуют спасаться от отморожения?

В Минздраве Беларуси рекомендовали не прибегать к следующим “народным” средствам профилактики и лечения отморожений:

Не использовать мази, которые якобы предупреждают отморожение (например, гусиный жир), поскольку они абсолютно не эффективны.

Не растирать замерзшие конечности снегом - его кристаллы дополнительно травмируют замерзшую кожу и дополнительно охлаждают её.

Не растирать замерзшие конечности спиртом, водкой и другими спиртосодержащими жидкостями - они лишь увлажняют и дополнительно охлаждают и так замёрзшие ткани.

Не согреваться в горячей ванной, придя домой с мороза - это может усугубить состояние и восстановить кровоток в пострадавших участках тела будет невозможно.

В Минздраве призвали после оказания первой медицинской помощи сразу же обращаться в больницу, поскольку позднее обращение к медикам, особенно при тяжёлом отморожении, “грозит весьма опасными осложнениями”. Тем же, кто в прошлом перенес отморожение, медики рекомендовали тщательно оберегать повреждённые участки тела от повторного переохлаждения.

“Отморожения, хроническая холодовая травма, даже если закончились с благоприятным исходом, имеют очень неприятные последствия, провоцируя наравне с курением отдаленные нарушения сосудистой системы поражённых конечностей, способствуют развитию эндартериитов, заканчивающихся нередко самым печальным образом”, - предупредили в Минздраве.

Почему на морозе медики не рекомендуют курить и надевать украшения?

В Минздраве также дали рекомендации по профилактике отморожений:

Не выходить из дома без особой надобности в сильный мороз.

Следить за прогнозом погоды и одеваться “соответственно температурному режиму”.

Носить в мороз свободную, непромокаемую одежду и одеваться по принципу “капусты”, оставляя между слоями одежды прослойку воздуха, удерживающую тепло - чтобы не ограничивать нормальную циркуляцию крови.

Не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа.

В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу смазывать открытые участки тела питательным кремом.

Использовать удобную, не тесную обувь и сухие, чистые шерстяные носки, а также теплые стельки.

Отказаться от алкоголя и психоактивных веществ, поскольку опьянение “вызывает иллюзию тепла” и не позволяет сконцентрировать внимание на признаках отморожения.

Перед выходом на мороз - плотно поесть.

Не курить на морозе – чтобы не снижать периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми.

Не носить на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений – они могут прилипнуть к коже и нарушить нормальную циркуляцию крови.

Не выходить на мороз с влажными волосами после душа.

Вернувшись домой после длительной прогулки в морозный день медики рекомендуют обязательно провести осмотр тела - убедиться в отсутствии отморожений конечностей, спины, ушей, носа и других частей тела.

“Пущенное на самотек отморожение может привести к гангрене и последующей потере конечност”, - предупредили специалисты.

Особое внимание, по их словам, следует уделять детям, у которых теплорегуляция организма еще не полностью сформирована, а также пожилым людям, у которых она, наоборот, уже ослаблена.

“Эти категории граждан более подвержены переохлаждению и отморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться”, - рекомендовали в Минздраве.

Ранее Телеграф сообщил, что на понедельник и вторник, 8 и 9 января, синоптики спрогнозировали белорусам приход холодного скандинавского антициклона. По данным Белгидрометцентра, в ближайшие сутки в стране будут держаться сильные морозы. На 9 января синоптики спрогнозировали в диапазоне -16..-22°С ночью (по юго-востоку страны - до -24°С) и от -1°С по северу до -8°С по югу Беларуси днём. А уже с 10 января ожидается оттепель - из-за теплых воздушных масс с территории Западной Европы.

От -29 до +3 – синоптики в Беларуси предупредили о «резких перепадах» с 8 по 14 января. А снег будет?