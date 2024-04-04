Эти три симптома на ногах могут предупредить о болезнях сердца. Когда нужно срочно к врачу?

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Опубликовано: 04.04.2024 12:04 , Обновлено: 04.04.2024

Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти и ежегодно уносят около 18 миллионов жизней. К ним относятся такие заболевания сердца и кровеносной системы, как инсульт, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. Поэтому, если заметить тревожные признаки до того, как станет слишком поздно, это может спасти жизнь. На какие симптомы на ногах стоит обратить внимание?

Многие из нас знают о некоторых наиболее распространенных симптомах, таких как боль в груди. Однако другие менее известны и не столь очевидны.

В некоторых случаях эти симптомы могут проявляться в самых маловероятных местах - в том числе на ногах.

По данным Американской академии дерматологии (AAD), есть три тревожных признака сердечно-сосудистых проблем, которые можно заметить на ступнях и пальцах ног.

К ним относятся:

отек стоп;

синие пальцы ног;

болезненные шишки на пальцах ног.

Отеки на ногах

Опухшие ступни, а также ноги и лодыжки - один из симптомов сердечных заболеваний.

Известный в медицине как отек, он может быть признаком того, что ваше сердце не работает должным образом. По словам экспертов AAD, многие заболевания сердца вызывают скопление жидкости в стопах и голенях.

Фото: AAD

“По мере накопления жидкости вы можете наблюдать отеки, которые могут распространяться на верхнюю часть ног и пах”, — отметили там.

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения утверждают, что этот отек может появится утром и “усиливаться в течение дня”.

Синие пальцы ног

Это может быть признаком закупорки кровеносного сосуда.

“Когда вам очень холодно, ваша кожа может посинеть (или стать фиолетовой)”, - сказано в статье AAD.

Если какой-то участок кожи синеет (или становится фиолетовым), когда вам тепло, это может быть признаком того, что ваша кровь не получает достаточно кислорода”.

У пациента на этой фотографии состояние, известное как синдром “синего пальца”, который возникает при закупорке одного или нескольких кровеносных сосудов.

Фото: AAD

“Без лечения недостаток кислорода может привести к тому, что кожа и лежащие в ее основе ткани в конце концов погибнут”, — заявили эксперты.

Медицинский термин для этого явления - цианоз.

Болезненные шишки на пальцах ног

Эти шишки на пальцах ног называются узлами Ослера и могут также поражать пальцы.

Фото: AAD

В AAD обратили внимание: “Если у вас сердечная инфекция, известная как инфекционный эндокардит, эти болезненные шишки могут образоваться в пальцах рук, ног или в обоих местах. Шишки могут сохраняться от нескольких часов до нескольких дней”.

И добавили: “Хотя шишки проходят сами по себе, пациентам необходимо лечение инфекции. Поскольку инфекция вызывается бактериями, ее часто лечат антибиотиками. Иногда требуется хирургическое вмешательство”.

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