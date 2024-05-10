Окуните уставшие и опухшие ноги в один из этих растворов. Через сколько минут почувствуете облегчение?

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Опубликовано: 10.05.2024 11:36 , Обновлено: 10.05.2024

Отек ног может быть симптомом нарушения кровообращения и связан с накоплением жидкости в межклеточном пространстве. Проблема усугубляется в жаркую погоду и чаще всего затрагивает людей с малоподвижным образом жизни, а также тех, кто по многу часов в день находится в стоячем положении. Как справиться с болью и отеками в ногах? Какие травы помогают бороться с болезненным симптомом?

О чем говорят боль и отеки ног?

Болезненность и увеличение окружности икр, лодыжек или стоп может быть серьезным симптомом, указывающим на нарушение венозного возврата в нижних конечностях. Повторяющиеся боли в конечностях, мышечные спазмы, а также покраснение и нежность могут указывать на развивающийся тромбоз. В случае флебита или тромбоза боль обычно ощущается в одной конечности и требует консультации с врачом.

Еще одной причиной отеков и боли в ногах может быть малоподвижный образ жизни. Слишком низкая физическая активность приводит к застою крови в венозных сосудах и скоплению жидкости в межклеточных пространствах. Венозный отток затрудняется, и возникает дискомфорт в виде боли, отека, чувства тяжести или жжения в области подошвы стопы.

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Люди, работающие в положении стоя, также испытывают проблемы с ногами. Слишком редкая смена положения тела, ограниченность движений в ногах способствуют появлению отеков и боли.

Неправильное питание и, прежде всего, высокое потребление соли заставляет организм накапливать воду, которая откладывается в нижних конечностях. Чрезмерное употребление алкоголя и недостаточное потребление жидкости также могут стать причиной этих неприятных состояний.

В случае жалоб на нижние конечности можно обратиться и к естественным методам облегчения. Травы в этом случае могут применяться как внутренне, так и наружно. Помимо питья травяных настоев, можно готовить травяные ванны, которые быстро принесут облегчение уставшим и отекшим ногам.

Каштановая ванночка для ног

Экстракт коры конского каштана обладает противовоспалительными, вяжущими и противозудными свойствами. Он уплотняет кровеносные сосуды и находит применение для облегчения симптомов, связанных с варикозным расширением вен или тромбозом.

Смачивание ног в экстракте коры конского каштана устраняет чувство тяжести и оказывает обезболивающее действие. Уплотняя кровеносные сосуды, он помогает избавиться от сосудистых звездочек и обесцвечивания кожи на ногах, придавая им здоровый и не отечный вид.

Все, что вам нужно сделать, - это залить две столовые ложки коры водой и прокипятить на медленном огне. Затем этот отвар нужно оставить остывать под крышкой. После процеживания в отваре следует замочить отекшие и тяжелые ноги на пять минут. Эффект от такой ванны проявляется практически сразу.

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Лавандовая ванночка от тяжести

Чтобы снять отечность ног после долгого дня, просто опустите горсть цветков лаванды в теплую воду и добавьте полстакана соли. Замочите ноги в этом растворе на 10-15 минут. Лаванда уменьшит отечность ног и снимет ощущение тяжести.

Вместо ванночки при усталости отлично подойдут обертывания для ног. Налейте столовую ложку любого растительного масла и 10 капель лавандового масла в стакан теплой воды. Смочите марлю в приготовленном растворе и приложите компрессы к отекшим ступням и икрам. Поднимите ноги повыше, лучше всего в лежачем положении, и подложите под ноги подушку. Отдохните 20-30 минут с компрессами на ногах.

Помимо противоотечного эффекта, лаванда также препятствует чрезмерной потливости ног.

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