Как быстро избавиться от мешков под глазами? Попробуйте это домашнее средство за 1 рубль

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Опубликовано: 02.04.2024 11:23 , Обновлено: 02.04.2024

Мешки под глазами - довольно распространенная проблема, из-за которой лицо может выглядеть усталым и подавленным. Прежде чем хвататься за дорогую уходовую косметику, попробуйте воспользоваться домашними средствами. Они способны быстро вернуть лицу свежий и сияющий вид. Кроме того, что они работают, есть еще одно большое преимущество - они стоят копейки!

Древний способ с отличным эффектом за 1 рубль

На это домашнее средство белорусы могут потратить всего лишь 1 рубль. Причем, хватит его минимум на 20 процедур.

1-2 рубля — примерная цена пачки пакетиков самого простого зеленого чая (на момент написания материала).

Скриншот с сайта E-dostavka

Скриншот с сайта Emall.by

Зеленый чай богат антиоксидантами и противовоспалительными веществами, которые помогают уменьшить отечность и предотвратить появление припухлостей под глазами. Тепло успокаивающе действует на глаза и имеет очень приятный эффект.

Сначала заварите чай для себя, затем подождите, пока чайный пакетик немного остынет, и приложите его к мешкам под глазами примерно на 15 минут. Этот очень недорогой домашний метод заслуживает высокой оценки и относительно безопасен, хотя стоит проверить, не вызывает ли настой аллергическую реакцию, например, на руке.

Кроме того, существует множество травяных компрессов для глаз. Например, стоит попробовать ромашку.

Холодные компрессы

Еще один очень простой способ - прикладывать холодные компрессы под глаза. Они постепенно уменьшают припухлость. Просто охладите смоченные в холоде подушечки пальцев для снятия макияжа или металлические ложки, а затем сделайте легкий массаж.

Это улучшает кровообращение в данной области. Кончиками пальцев мягко массируйте кожу под глазами, двигаясь от внешнего к внутреннему уголку глаза. Расслабляющий эффект гарантирован!

Картофельные, огуречные и яблочные компрессы

К домашним средствам относятся компрессы с кусочками различных овощей и фруктов. Из того, что у нас обычно есть под рукой, лучше всего — сырой картофель, охлажденный в холодильнике, и огурцы.

Крутые ломтики огурца не только помогают избавиться от отеков. Они являются лучшим средством устранения темных кругов под глазами.

Какую косметику выбрать для уменьшения мешков под глазами

Регулярное использование определенных косметических средств также поможет избавиться от отечности и улучшит цвет и общий вид кожи. Особенно рекомендуются гели с очанкой. Нежная консистенция позволяет легко наносить и правильно увлажнять кожу. Такие гели осветляют тени, улучшают герметичность сосудов, устраняют воспаления и аллергии. Благодаря этому они прекрасно справляются с отёками и другими несовершенствами вокруг глаз.

Косметика, содержащая гиалуроновую кислоту, лучше всего подходит для лечения темных кругов. Это также помогает устранить и заполнить ямки под глазами.

К косметике, улучшающей кровообращение, относятся также гели с арникой. Арника помогает устранить отеки и воспаления. Она также увлажняет и укрепляет кожу. Кроме того, обладает всеми свойствами, которые необходимы, чтобы помочь избавиться от мешков под глазами.

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