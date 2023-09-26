Не кладете решетку для духовки в мусорный пакет? Этот способ очистки сэкономит время и нервы

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Опубликовано: 26.09.2023 09:11 , Обновлено: 25.09.2023

Как легко очистить решетку из духовки? Соскабливание пригоревших остатков пищи может быть очень утомительным. Но мы нашли метод, который значительно облегчит эту задачу. Решетка станет как новенькая, а вам не потребуется много усилий.

Как же очистить решетку духовки с помощью мусорного пакета? Для этого вам понадобятся:

1 большой мешок для мусора;

уксус/лимонный сок/таблетка для посудомоечной машины;

несколько столовых ложек пищевой соды;

вода;

миска;

немного средства для мытья посуды.

Сначала налейте в миску теплую воду. Добавьте туда немного уксуса (или лимонного сока/таблетки для посудомоечной машины), 3 -4 столовые ложки пищевой соды. Тщательно перемешайте смесь.

Затем поместите загрязненную решетку в мусорный пакет и вылейте в него все содержимое миски.

Завяжите пакет и положите “упаковку” горизонтально. Оставьте на ночь.

На второй день достаньте решетку из пакета. Вы увидите, что она уже почти чистая и на ней остались только отдельные загрязнения. Протрите ее влажной тряпкой с небольшим количеством средства для мытья посуды — и готово! Решетка будет выглядеть как новая.

Ранее Телеграф писал, что специалист по экологичному образу жизни продемонстрировал, как с помощью всего трех натуральных ингредиентов получить “идеально чистую духовку”.

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