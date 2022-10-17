Как отчистить духовку плиты от пригоревшего жира? Вам понадобится вода, одна таблетка и нагреть
Хотите легко почистить духовку, а в ней полно пригаров и жира? Не нужно все нервно тереть. Все, что вам нужно сделать, это использовать блестящий трюк, который мы раздобыли и проверили. Все, что вам нужно, это вода и один продукт, который наверняка есть у вас дома.
Все мы знаем, что духовку нужно мыть после каждого использования. Естественно, это мало кто делает. Сразу после приготовления блюда мы часто закрываем дверцу духовки и тут же забываем о проблеме. А ведь засохшую грязь и жир трудно удалить. Но у нас есть простой способ.
Конечно, вы можете почистить духовку специальной жидкостью, предназначенной для удаления стойких загрязнений, но она требует длительного оттирания. Вы можете сделать это намного быстрее и проще. Все, что вам нужно сделать, это использовать таблетку для посудомоечной машины.
Таблетки для посудомоечной машины состоят из сильнодействующих обезжиривающих и моющих веществ, которые идеально очищают посуду. Они эффективно справляются с жирными пятнами и даже с пригоревшими остатками. Так почему бы не использовать его и для чистки духовки?
Как почистить духовки от пригаров и жира с помощью таблетки для посудомоечных машин
- Все, что вам нужно сделать, это поставить глубокий противень в духовку и положить в него таблетку для посудомоечной машины. Затем его нужно залить кипятком.
- Установите температуру нагрева духовки на 100 градусов °С и оставьте закрытой на два часа.
- По истечении этого времени достаньте сосуд и вылейте из него жидкость.
- Затем протрите внутреннюю часть влажной кухонной тряпкой.
Испаряющаяся вода и растворенная таблетка для посудомоечной машины значительно облегчат удаление старых пятен.
И ещё маленький совет.
Систематическую чистку духовки стоит обогатить экологическим приемом, который сделает ее внутреннюю часть приятно пахнущей. Достаточно налить в сосуд около 1 л воды, выдавить сок целого лимона и при нагревании довести жидкость до кипения. После этого вы будете наслаждаться запахом, который распространится по всей кухне каждый раз, когда будете ее нагревать. Естественно, до следующей чистки.