Как отчистить духовку плиты от пригоревшего жира? Вам понадобится вода, одна таблетка и нагреть

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Опубликовано: 17.10.2022 09:00 , Обновлено: 14.09.2023

Хотите легко почистить духовку, а в ней полно пригаров и жира? Не нужно все нервно тереть. Все, что вам нужно сделать, это использовать блестящий трюк, который мы раздобыли и проверили. Все, что вам нужно, это вода и один продукт, который наверняка есть у вас дома.

Все мы знаем, что духовку нужно мыть после каждого использования. Естественно, это мало кто делает. Сразу после приготовления блюда мы часто закрываем дверцу духовки и тут же забываем о проблеме. А ведь засохшую грязь и жир трудно удалить. Но у нас есть простой способ.

Конечно, вы можете почистить духовку специальной жидкостью, предназначенной для удаления стойких загрязнений, но она требует длительного оттирания. Вы можете сделать это намного быстрее и проще. Все, что вам нужно сделать, это использовать таблетку для посудомоечной машины.

Таблетки для посудомоечной машины состоят из сильнодействующих обезжиривающих и моющих веществ, которые идеально очищают посуду. Они эффективно справляются с жирными пятнами и даже с пригоревшими остатками. Так почему бы не использовать его и для чистки духовки?

Как почистить духовки от пригаров и жира с помощью таблетки для посудомоечных машин

Все, что вам нужно сделать, это поставить глубокий противень в духовку и положить в него таблетку для посудомоечной машины. Затем его нужно залить кипятком.

Установите температуру нагрева духовки на 100 градусов °С и оставьте закрытой на два часа.

По истечении этого времени достаньте сосуд и вылейте из него жидкость.

Затем протрите внутреннюю часть влажной кухонной тряпкой.

Испаряющаяся вода и растворенная таблетка для посудомоечной машины значительно облегчат удаление старых пятен.

И ещё маленький совет.

Систематическую чистку духовки стоит обогатить экологическим приемом, который сделает ее внутреннюю часть приятно пахнущей. Достаточно налить в сосуд около 1 л воды, выдавить сок целого лимона и при нагревании довести жидкость до кипения. После этого вы будете наслаждаться запахом, который распространится по всей кухне каждый раз, когда будете ее нагревать. Естественно, до следующей чистки.