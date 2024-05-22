Как вернуть пригоревшей кастрюле первозданный вид? Эти 7 доступных средств справятся с любыми загрязнениями

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Опубликовано: 22.05.2024 12:10 , Обновлено: 22.05.2024

Отвлеклись на телефонный разговор или интересный сериал - и вуаля - блюдо подгорело и кастрюля испорчена. Иногда степень получившегося дефекта настолько сильна, что кажется, будто кастрюлю проще попросту выбросить. Но не спешите этого делать, пока не попробуете эти эффективные способы очистки нагара. Для "реанимации" столовой утвари вы можете использовать средства, которые есть у вас дома. В крайнем случае можно прибегнуть к применению спецсредств. Итак, что нужно делать, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю?

Пригоревшие ко дну кастрюли продукты - не такое уж редкое явление. А вот справиться с загрязнениями бывает по-настоящему непросто. Кухонную утварь с нагаром не обязательно выбрасывать в мусор. Её можно быстро и легко очистить.

Способ с применением соли

С солью гораздо легче очистить пригоревшие места, но необходимо помнить, что этот метод работает только в том случае, если вы обожгли самое дно посуды. Просто насыпьте толстый слой соли на дно кастрюли и оставьте её на несколько часов. Затем промойте её большим количеством воды. Возможно, вам также придется протереть её тканью или губкой.

Очистка с помощью уксуса

Если кастрюля не эмалированная, удалить грязь можно с помощью уксуса. Налейте в ёмкость уксус на высоту нескольких сантиметров и варите несколько минут (это может быть как спиртовой, так и винный уксус). Этот метод чрезвычайно эффективен, но его недостатком является неприятный и резкий запах. Лучше всего в это время покинуть кухню или включить вытяжку, которая поглотит часть запахов.

Как почистить пригоревшую кастрюлю пищевой содой

Способы применения пищевой соды бесчисленны. Она помогает удалить грязь на кухне и в ванной, отбелить одежду, поглощает запахи из холодильника, стиральной и посудомоечной машины. Чтобы очистить пригоревшую кастрюлю, просто смешайте в ней воду и пищевую соду и кипятите несколько минут. Если нагар не отходит, повторите эту процедуру еще раз. Этот способ годится для очистки эмалированной кастрюли, но алюминиевые кастрюли мыть таким способом нельзя.

Способ с лимонной кислотой

Этот способ хорош для кастрюли из нержавейки. Насыпьте несколько чайных ложек лимонной кислоты на дно кастрюли. Залейте её горячей водой и доведите до кипения. Через 10 минут снимите кастрюлю с огня, дайте остыть и готово! Грязь и пригоревшие пятна удаляются без проблем. Не используйте лимонную кислоту для чистки эмалированной или керамической кастрюли.

Добавите 4 ложки этого копеечного средства в воду. Ваша духовка засияет чистотой

Стиральный порошок для пригоревшей кастрюли

Стиральный порошок помогает бороться не только с пятнами на одежде. Он также отлично подходит для удаления пригоревших кастрюль. Насыпьте на дно 3 столовые ложки стирального порошка, полностью залейте водой и варите эту смесь 15-20 минут. В случае более сильного загрязнения это может занять до 45-50 минут. Не забудьте несколько раз тщательно промыть кастрюлю, желательно несколько раз прокипятить воду и слить ее.

Очистка с помощью Кока-Колы

Этот легендарный напиток имеет множество других применений. Одним из них является способность очищать грязь. Говорят, что он помогает растворить даже ржавчину с металлических инструментов, если их погрузить в напиток на достаточно долгое время. Напитки с колой отлично удаляют нагар, а также известковый налет в раковине, на кранах в душе и даже в унитазе. Налейте колу в кастрюлю на высоту нескольких сантиметров и варите несколько минут. По истечении этого времени от сгоревших останков не останется и следа. Этот метод не рекомендуется для чистки эмалированных кастрюль, т.к колам может изменить её цвет.

Таблетка для посудомоечной машины от пригоревшей кастрюли

Чтобы очистить пригоревшую кастрюлю, бросьте внутрь таблетку для посудомоечной машины, а затем залейте кипятком на высоту 2-3 сантиметра. Оставьте эту смесь в кастрюле на ночь. Утром вымойте кастрюлю жидкостью для мытья посуды. Вся грязь должна исчезнуть. Этот метод идеально подходит для чистки кастрюль из нержавеющей стали.

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