"Ничего не может быть проще" - Тиктокерша рассказала, как отчистить духовку без химии

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Опубликовано: 24.10.2022 14:38 , Обновлено: 14.09.2023

Специалист по экологичному образу жизни продемонстрировал, как с помощью всего трех натуральных ингредиентов получить "идеально чистую духовку".

Блогерша Кейт из My Plastic Free Home в Instagram и TikTok (@my_plastic_free_home) рассказала, как можно добиться “идеально чистой духовки”, не используя ни одного химического вещества. Вместо этого все, что вам нужно, - это два ингредиента из кухонного шкафа и немного воды из-под крана.

“Чистка духовки без использования агрессивных химикатов, ничего не может быть проще, и я покажу вам, как это сделать!”, - заинтриговала активистка экологии, но видео решила не записывать. Обошлась текстовыми советами.

Для начала снимите решетки в духовке и поставьте их в раковину. Вы можете сосредоточиться на их очистке после того, как займетесь духовкой.

Кейт расказала: “Просто наполните миску горячей водой и поставьте в духовку на 30 минут при температуре 220С”.

Как только ваша духовка немного остынет, самое время избавиться от пригоревших продуктов, жира или остатков. Кейт делает это с помощью двух очень популярных чистящих средств, которые у большинства уже есть в кухонных шкафах.

Пищевая сода, также известная как бикарбонат соды, является натуральным продуктом, который регулярно хвалят за его способность очищать различные поверхности. Во многом это происходит благодаря ее щелочному рН, который может растворять органические отложения, такие как грязь, жир и копоть.

В свою очередь, минеральная структура частиц пищевой соды также обеспечивает мягкую абразивную очистку, не оставляя после себя царапин.

Кейт рассказала, что делать дальше: “Затем смешайте одну столовую ложку жидкого мыла и одну столовую ложку пищевой соды и нанесите раствор на дверцу и стенки духовки. Грязь действительно начнет отпадать, когда вы будете это делать. Закройте дверцу и дайте всему остыть. Когда остынет, возьмите мочалку и протрите ею духовку, ее будет так легко чистить”.

Ранее Телеграф сообщил, что есть ещё один похожий способ. Но уже с химией. Но и там не нужно все нервно тереть. Все, что вам нужно сделать, это использовать блестящий трюк, который мы раздобыли и проверили. Все, что вам нужно, это вода и один продукт, который наверняка есть у вас дома.

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