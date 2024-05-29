Как убрать засор и неприятный запах из раковины? Эти дешёвые способы справятся не хуже спецсредств

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Опубликовано: 29.05.2024 09:45 , Обновлено: 29.05.2024

Со временем остатки пищи, жир и другие загрязнения могут накапливаться в сливной системе и вызывать засоры. Застрявшие отходы к тому же нередко становятся причиной появления неприятного запаха в раковине. Чтобы избежать этих проблем, совсем необязательно отправляться в магазин за специализированными средствами. Вы можете эффективно очищать трубы и избавляться от неприятных запахов в мойке и при помощи домашних средств. Рассмотрим некоторые из способов.

Способ 1

Вам понадобятся:

1/2 стакана стирального порошка (можно самого дешевого);

1 стакан уксуса;

1 литр кипятка.

Что делать:

Высыпьте стиральный порошок в канализацию и залейте его кипятком. Накопившаяся вода тут же начнет пузыриться и образовывать пену. Затем влейте в трубу уксус. После проведённых манипуляций промойте все чистой водой, и вы увидите, что вода начала уходить идеально. Кроме того, из сливной трубы будет распространяться приятный запах стирального порошка.

Способ 2

Вам понадобятся:

Кипяток (4 стакана);

Пищевая сода (2 стакана);

Уксус (1 стакан).

Что делать:

Сначала высыпьте в слив 1 стакан пищевой соды и залейте ее кипятком. Оставьте на несколько минут, а затем влейте остальную соду вместе с уксусом.

Затем закройте сливное отверстие заглушкой, чтобы смесь больше работала внутри, чем на поверхности. Оставьте на 5-10 минут. В завершение промойте сливную трубку кипятком. С этого момента вода должна беспрепятственно течь по сливной трубе. Если сливная труба сильно засорилась, процедуру придется повторить.

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Способ 3

Вам понадобятся:

200 г разрыхлителя;

200 г соли;

150 г теплого уксуса;

немного горячей воды.

Что делать:

Смешайте соль и разрыхлитель. Вылейте полученную смесь в раковину и залейте теплым уксусом. Добавьте немного горячей воды и подождите несколько минут. Смесь уксуса, разрыхлителя и соли растворит все, что забивает трубы. После процедуры промойте всё водой.

Также от засора труб и неприятных запахов вы можете использовать таблетки для посудомоечной машины. 3 таблетки и 1 стакан уксуса станут достаточно надёжной комбинацией. Если вы хотите избавиться от неприятного запаха вы можете проводить процедуру с 2 таблетками для посудомоечной машины на ночь. Утром просто смойте все сильной струёй воды.

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