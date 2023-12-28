Как отмыть духовку от жира и нагара? 3 простых способа, о которых знают не все

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.12.2023 12:19 , Обновлено: 19.08.2024

Чистка духовки может стать очень непростой задачей, особенно после праздников, во время которых мы готовим в ней много еды. Эксперты назвали три простых домашних способа избавиться от нагара, жира и запахов. Понадобятся средства, которые уже есть дома у многих.

Так, во всех трех способах главным ингредиентом является уксус. По словам специалистов, это натуральное и эффективное чистящее средство. В белорусских магазинах его можно купить за

Спрей с уксусом

Первый способ — смешать равные части уксуса и воды в бутылке с распылителем. Например, один стакан уксуса с одним стаканом воды.

Нанесите спрей на все загрязнения в духовке и оставьте его как минимум на пять минут.

Уксус и пищевая сода

Смесь уксуса и пищевой соды также можно использовать для очистки духовки, чтобы справиться с более стойкими загрязнениями.

Посыпьте духовку пищевой содой, сбрызните ее водой или раствором воды и уксуса. Оставьте на 15-20 минут, а затем сотрите пасту или, при необходимости, аккуратно потрите, чтобы получить чистую духовку.

В огнеупорном блюде

Чтобы воспользоваться этим методом, разогрейте духовку до максимальной температуры, а затем смешайте уксус и воду в огнеупорной миске или другой посуде.

Поместите емкость в прибор примерно на 20-60 минут, в зависимости от степени загрязнения.

При таком способе очистки духовки раствор уксуса будет распариваться, удаляя жир и грязь со стенок, пола и потолка духовки.

Чем нельзя мыть духовку?

Эксперты предупреждают, что стоит избегать абразивных чистящих средств, таких как жесткие чистящие порошки. Они могут поцарапать и повредить поверхности духовки, включая внутренние стенки, стекло и нагревательные элементы.

Еще одно средство, которым нельзя чистить прибор, это отбеливатель. Он может повредить поверхности духовки и выделять вредные пары при воздействии тепла.

Ранее Телеграф писал о том, как проще всего помыть решетку духовки. Вам понадобится мусорный пакет.

Не кладете решетку для духовки в мусорный пакет? Этот способ очистки сэкономит время и нервы