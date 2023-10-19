Зачем белорусам класть свитер в морозильник? На это есть 2 важные причины

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Опубликовано: 19.10.2023 10:15 , Обновлено: 19.10.2023

С приходом холодов каждый из нас начинает менять гардероб. На смену легким футболкам и рубашкам приходят шерстяные свитера. Однако, по прошествии нескольких месяцев последние могут быть уже не такими приятными на ощупь и на вид, как раньше. Оказывается, придать им мягкости и уменьшить эффект скатывания поможет один простой домашний трюк.

Шерсть — очень популярный и любимый многими материал, прежде всего, благодаря своей теплоте. К сожалению, у нее есть и недостатки, в том числе быстрое скатывание и покрытие нежелательными шариками. Если вы хотите избавиться от этого, то воспользуйтесь решением, для которого вам понадобятся только полиэтиленовый пакет и морозильная камера.

Положите шерстяные (или кашемировые) свитер, шарф или шапку в полиэтиленовый пакет, а затем поместите их в морозильную камеру на 24 часа. Низкая температура морозильной камеры не только сделает волокна более прочными, но и эффект скатывания уменьшится или исчезнет совсем, утверждает Gazeta.

Кроме того, этот метод должен помочь, если вы обнаружили в своем шкафу моль. Оказывается, вред наносят не сами мотыльки, а их личинки, и температура ниже нуля убивает их, чтобы остановить разрушение, передает Southernliving. Однако тогда заморозить одежду нужно как минимум на 72 часа, а лучше на неделю.

После того, как вы достанете вещи из морозильника, дайте им оттаять, а затем встряхните, чтобы удалить погибшие личинки и частицы. После обработки почистите предмет одежды в соответствии с инструкцией по уходу, указанной на его этикетке.

[info_b]Кстати, если в течение нескольких дней температура на улице будет ниже нуля, то свитера и другую одежду можно не класть в морозильную камеру, а вывесить во дворе или на балконе.[/info_b]

К слову, замораживать можно не только шерстяные вещи, но и, например, капроновые колготки. Пользователи TikTok утверждают, что результат этого эксперимента просто поражает.

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Кроме того, в морозильник советуют класть и джинсы. Эксперты уверяют, что это лучший способ их очистить. Кроме того, так вы сможете сэкономить.

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Как вернуть свитерам мягкость?

Для решения этой проблемы многие советуют использовать детский шампунь. Просто постирайте ткань вручную в тазу с водой и добавьте несколько капель косметического средства. Затем прополощите вещь, аккуратно отожмите излишки воды и высушите.

Когда шерсть высохнет, она должна снова стать приятной на ощупь.

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