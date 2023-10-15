Что означают цифры на терморегуляторах батарей? Вот как правильно настроить радиаторы отопления

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Опубликовано: 15.10.2023 15:43 , Обновлено: 15.10.2023

В современных белорусских домах на батареях отопления стоят регуляторы, которые позволяют настроить необходимую температуру в квартирах и домах. Разобрались, что означают цифры на них и как правильно настроить.

Давай сразу разберемся в цифрах и символах. Ноль или символ снежинки на терморегулятора радиатора отопления означает, что температура будет оставаться на таком уровне, чтобы вода внутри не замерзала - обычно это около 12-13 градусов Цельсия.

Цифра два будет поддерживать температуру примерно 15-16 градусов Цельсия. А цифра три заставит терморегулятор стараться поддерживать в комнате значение между 18 и 20 градусами С. Будет намного теплее, если мы установим термостат на четыре - температура тогда увеличится до +22…+24 градусов С, а в случае пяти она будет около 28 градусов С.

Стоит помнить, что, по данным ВОЗ, наиболее оптимальная комнатная температура для взрослых, пожилых людей и детей составляет 19-22 градуса Цельсия выше ноля.

Такж не стоит ставиь терморегулятор на ноль или снежинку, а то и полностью выключать, если вы ненадолго покидаете дом или дачу. Это не приведет к экономии на отоплении, потому что прогрев холодного помещения будет занимать гораздо больше времени и потреблять много энергии. И вся экономия пойдет насмарку.

Как работают терморегуляторы?

Терморегуляторы батарей работают по очень простому принципу. Проходя через трубу батареи отопления вода или другой теплоноситель нагревает состав внутри сильфона регулятора. Тот в свою очередь, увеличиваясь в размере за счёт расширения газа или жидкости внутри, давит на клапан, который перекрывает ток теплоносителя. Из-за чего приток теплоносителя к радиатору частично или полностью перекрывается.

Ранее Телеграф сообщил, что осенью, с первыми холодами, начинается отопительный сезон. Часто оказывается, что радиаторы в наших квартирах и домах недостаточно горячие или не греют вообще. Причиной может быть воздушная пробка. Как проверить есть ли воздух в радиаторе?

Как проверить есть ли воздух в батарее? Вот, что нужно сделать в начале отопительного сезона