Белорусам предсказали вторжение «арктического» холода. Как пережить без отопления?

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Опубликовано: 17.04.2023 10:38 , Обновлено: 17.04.2023

Одна из двух численных моделей прогноза погоды GFS показала вторжение в Беларусь холода из Арктики примерно с 26 апреля. А вот вторая ECMWF обещает, что арктический воздух нашу страну не затронет. Вероятно, многим жителям страны придется встречать морозы без отопления (если данные окажутся верны). На сколько может похолодать в Беларуси и как согреться в такое непростое время?

“Арктические” холода

На прогноз GFS и ECMWF обратил внимание телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie.

[obnovleno_b]Позже в этом тг-канале опубликовали новый расчет численных моделей прогноза погоды.

«ECMWF и GFS солидарны, получается вроде мимо Беларуси. Холод пойдет через Скандинавию — Германию–Польшу и далее на юг, на Балканы и Грецию», — подчеркнули в @nadvorie.

Однако, отметим, что это все еще не точный прогноз погоды. Актуальный можно посмотреть, например, на сайте Белгидромета. Придут ли “арктические” холода в Беларусь, узнаем лишь ближе к 26 апреля. [/obnovleno_b]

«В расчетах ECMWF сказано, что в основном холод вторгнется через центр Европы и Беларусь не затронет; GFS предполагает, что холод пойдет именно через” Беларусь, рассказали там.

По данным тг-канала, численные модели оценили интенсивность похолодания «как очень серьезную», и, судя по картам ниже, «получается, что температуры воздуха на территории Беларуси могут быть на 10–14° ниже нормы».

«GFS также полагает, что период холодной погоды начнётся 27 апреля, а закончится лишь 2-3 мая», — сообщили в @nadvorie.

В тг-канале добавили, что «как правило, прогнозы по прорыву в низкие широты холодных воздушных масс из Арктики обычно хорошо оправдываются».

К слову, не факт, что в Беларусь придут снега. А вот заморозки в мае — частое явление. Есть даже народные приметы о холодном последнем месяце весны. Например:

Май холодный — год хлебородный;

Если 1-го мая холодно – значит, к концу месяца потеплеет;

Ранняя луна в начале мае предвещает, что морозы еще не закончились;

Бабочки попрятались под крышей – ждите ветра и похолодания.

Что говорит Белгидромет?

Отметим, что Белгидромет не дает текстовый прогноз погоды на длительное время (максимум на 3 дня), поэтому пока не обещал никаких холодов на конец апреля - начало мая.

А судя по предварительному прогнозу белорусского синоптика Дмитрия Рябова, на ближайшей неделе (до 23 апреля) в Беларуси будет тепло.

Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет до +18°C. А что с дождями?

Как согреться после отключения отопления?

Напомним, в Минске с 17 апреля начали отключать отопление в жилых домах (и не только). Вероятно, что к концу апреля тепло перестанут подавать в квартиры и жителям других областей. По правилам это делают при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трех суток.

Что же делать, если прогноз числовых моделей окажется верным, и в Беларусь действительно в конце месяца придут холода? Есть несколько способов согреться.

Иногда люди в этих целях использовать газовую плиту, однако это может привести к пожарам, взрывам и отравлениям. Поэтому стоит навсегда забыть такой способ.

Первое, что можно сделать, утеплить окна с помощью малярной ленты и ваты. Однако такой способ подходит только для старых окон. Если у вас современные, то можно постелить на подоконник ненужное, но плотное одеяло — так потоков холодного воздуха станет меньше. Кроме того, повесьте на окна плотные шторы до пола — они также помешают проникнуть холоду.

Также эксперты советуют использовать солнечный свет (если он есть). Так как весной солнце уже теплое, то обязательно раскрывайте днем шторы и дайте солнечному свету согреть квартиру. Кстати, прекрасно, если на полу есть темный ковер или другой материал — он лучше притянет тепло.

Кроме того, когда в доме или квартире холодно, специалисты рекомендуют побольше двигаться . Так кровь лучше циркулирует в организме и распространяет тепло. Если не хотите мерзнуть, не сидите часами у компьютера и не лежите на диване.

Согреет вас после отключения отопления и правильная одежда . На голое тело стоит надеть что-то из хлопка. Потом — шерстяной свитер, а уже наверх — что-то из синтетического материала. Так вы сохраните тепло тела. Но важно, чтобы одежда позволяла коже дышать. Ведь если вы будете потеть в холодной квартире, то можете замерзнуть еще сильнее.

Конечно, есть способы, которые требуют вложения денег. Например, можно: