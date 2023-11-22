Как замаскировать дырки на вязаных вещах? Нашли 3 оригинальных способа без использования спиц
Достали любимый вязаный свитер или кофту из шкафа, а над ними потрудилась моль, наделав дырок? Или в спешке зацепились за гвоздь с тем же результатом? Не спешите отправлять вещи на помойку. Даже если вы не вязальщица 80-го уровня и не штопальщик 90-го, их можно спасти собственноручно: зашив незаметно, подняв петли без помощи вязальных спиц или сделав над дыркой красивую вышивку иголкой с вязальной нитью. Собрали оригинальные способы с видео.
Что понадобится?
Но прежде чем мы перейдем к их описанию, давайте поговорим об инструментах, которые вам понадобятся для ремонта вязаной вещи, и об общих правилах.
Итак, в зависимости от владения навыками вязания-шитья-вышивания, нужно подготовить:
- нитки, близкие по цвету к вязаной вещи (если хотите сделать ремонт незаметным), или контрастные (если это будет вышивка);
- иголка с большим ушком, в которое пролезет не самая тонкая нить для вязания;
- крючок (лучше несколько, чтобы выбрать подходящую толщину в процессе работы);
- мел (с его помощью для облегчения работы при необходимости вокруг дырки можно нарисовать круг, квадрат и т.д.);
- острые ножницы.
А общие правила маскировки дырок в вязаных вещах таковы:
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Определите характер повреждения и размер отверстия. Для небольших подойдут простые техники, даже стягивание краев и закрепление нити с изнанки. Для больших по размеру дырок нужно будет использовать художественную штопку, вышивку.
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Убедитесь, что ткань вокруг дырки плотно сцеплена. Если для большей надежности надо закрепить края отверстия, сделайте это.
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Составьте план закрытия дырки: выберите нитки, способ, незаметно это сделать или, наоборот, привлечь внимание, использовав нити контрастного цвета.
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Если будете использовать способ простого стягивания нитью, не затягивайте ее слишком сильно. Иначе вязаное полотно будет деформировано, и скрыть место разрыва не удастся.
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Не забывайте закреплять нити надежными узлами на внутренней стороне вещи, чтобы вся работа не развалилась.
Также не забываем о том, что разные виды вязаных вещей и ремонтировать нужно по-разному.
Так, если у вас свитер или кофта, юбка гладкого вязания, то можно попробовать просто обшить края и аккуратно стянуть их нитью. Если вещь связана узором, используйте новую пряжу – в тон или контрастную (в зависимости от выбранной техники ремонта).
Кофты или свитера с косами и пайетками при наличии дырки подразумевают не только восстановление вязаного полотна, но и возвращение украшений.
А теперь перейдем непосредственно к способам восстановления вязаных вещей. Дырки можно заделать или незаметно, или, наоборот, ярко, закрыв оригинальными фигурами из нитей другого цвета.
Способ №1
Для этого способа нужно хотя бы минимально владеть вязальным крючком. Для закрытия дырки понадобятся вязальные нити контрастного цвета, иголка с широким ушком и крючок для вязания.
На видео все показано в достаточно комфортном темпе, можно рассмотреть подробности. А приятная музыка настроит на позитив.
Способ №2
В этом видео показаны несколько способов художественного закрытия дырки на одежде из разного вида материалов, не только вязаной. Но, безусловно, все их можно успешно применять и на трикотажном полотне. Правда, показаны стежки иголки в довольно быстром темпе. Поэтому, чтобы рассмотреть все в подробностях, нужно чаще ставить на паузу, отматывать видео назад или поставить меньшую скорость воспроизведения (например, не 1х, а 0,75х).
Каждый может выбрать фигуру по душе, чтобы сделать порванную вещь оригинальной, единственной в своем роде. Или, наоборот, способ, как сделать незаметный шов на месте дырки. Кстати, таким способом можно убрать даже огромную дыру на носках! Смотрите до конца.
И здесь понадобится только иголка с широким ушком и вязальные нити – в тон или разных цветов. Музыка заводная, под которую и работать приятно.
Способ №3
Для этой техники не нужен даже вязальный крючок. Только иголка с широким ушком и вязальные нити контрастного цвета. Плюс вспомогательные инструменты. Интересно, что на тонкой трикотажной вещи можно замаскировать дыру довольно толстыми вязальными нитками.
Полученный узор смотрится очень оригинально! Главное – набраться терпения. Процесс небыстрый. Но результат того стоит.
Голосовых объяснений в видео нет, но они и не нужны. Все совсем несложно.
[info_b]Видео смотрите по ссылке.[/info_b]
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