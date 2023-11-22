Как замаскировать дырки на вязаных вещах? Нашли 3 оригинальных способа без использования спиц

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Опубликовано: 22.11.2023 10:37 , Обновлено: 28.11.2023

Достали любимый вязаный свитер или кофту из шкафа, а над ними потрудилась моль, наделав дырок? Или в спешке зацепились за гвоздь с тем же результатом? Не спешите отправлять вещи на помойку. Даже если вы не вязальщица 80-го уровня и не штопальщик 90-го, их можно спасти собственноручно: зашив незаметно, подняв петли без помощи вязальных спиц или сделав над дыркой красивую вышивку иголкой с вязальной нитью. Собрали оригинальные способы с видео.

Что понадобится?

Но прежде чем мы перейдем к их описанию, давайте поговорим об инструментах, которые вам понадобятся для ремонта вязаной вещи, и об общих правилах.

Итак, в зависимости от владения навыками вязания-шитья-вышивания, нужно подготовить:

нитки, близкие по цвету к вязаной вещи (если хотите сделать ремонт незаметным), или контрастные (если это будет вышивка);

иголка с большим ушком, в которое пролезет не самая тонкая нить для вязания;

крючок (лучше несколько, чтобы выбрать подходящую толщину в процессе работы);

мел (с его помощью для облегчения работы при необходимости вокруг дырки можно нарисовать круг, квадрат и т.д.);

острые ножницы.

А общие правила маскировки дырок в вязаных вещах таковы:

Определите характер повреждения и размер отверстия. Для небольших подойдут простые техники, даже стягивание краев и закрепление нити с изнанки. Для больших по размеру дырок нужно будет использовать художественную штопку, вышивку. Убедитесь, что ткань вокруг дырки плотно сцеплена. Если для большей надежности надо закрепить края отверстия, сделайте это. Составьте план закрытия дырки: выберите нитки, способ, незаметно это сделать или, наоборот, привлечь внимание, использовав нити контрастного цвета. Если будете использовать способ простого стягивания нитью, не затягивайте ее слишком сильно. Иначе вязаное полотно будет деформировано, и скрыть место разрыва не удастся. Не забывайте закреплять нити надежными узлами на внутренней стороне вещи, чтобы вся работа не развалилась.

Также не забываем о том, что разные виды вязаных вещей и ремонтировать нужно по-разному.

Так, если у вас свитер или кофта, юбка гладкого вязания, то можно попробовать просто обшить края и аккуратно стянуть их нитью. Если вещь связана узором, используйте новую пряжу – в тон или контрастную (в зависимости от выбранной техники ремонта).

Кофты или свитера с косами и пайетками при наличии дырки подразумевают не только восстановление вязаного полотна, но и возвращение украшений.

А теперь перейдем непосредственно к способам восстановления вязаных вещей. Дырки можно заделать или незаметно, или, наоборот, ярко, закрыв оригинальными фигурами из нитей другого цвета.

Способ №1

Для этого способа нужно хотя бы минимально владеть вязальным крючком. Для закрытия дырки понадобятся вязальные нити контрастного цвета, иголка с широким ушком и крючок для вязания.

На видео все показано в достаточно комфортном темпе, можно рассмотреть подробности. А приятная музыка настроит на позитив.

Способ №2

В этом видео показаны несколько способов художественного закрытия дырки на одежде из разного вида материалов, не только вязаной. Но, безусловно, все их можно успешно применять и на трикотажном полотне. Правда, показаны стежки иголки в довольно быстром темпе. Поэтому, чтобы рассмотреть все в подробностях, нужно чаще ставить на паузу, отматывать видео назад или поставить меньшую скорость воспроизведения (например, не 1х, а 0,75х).

Каждый может выбрать фигуру по душе, чтобы сделать порванную вещь оригинальной, единственной в своем роде. Или, наоборот, способ, как сделать незаметный шов на месте дырки. Кстати, таким способом можно убрать даже огромную дыру на носках! Смотрите до конца.

И здесь понадобится только иголка с широким ушком и вязальные нити – в тон или разных цветов. Музыка заводная, под которую и работать приятно.

Способ №3

Для этой техники не нужен даже вязальный крючок. Только иголка с широким ушком и вязальные нити контрастного цвета. Плюс вспомогательные инструменты. Интересно, что на тонкой трикотажной вещи можно замаскировать дыру довольно толстыми вязальными нитками.

Полученный узор смотрится очень оригинально! Главное – набраться терпения. Процесс небыстрый. Но результат того стоит.

Голосовых объяснений в видео нет, но они и не нужны. Все совсем несложно.

[info_b]Видео смотрите по ссылке.[/info_b]

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