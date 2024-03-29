На видео попало крушение российского Су-35 в Севастополе
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В четверг вечером, 28 марта, в Крыму в Севастополе рухнул российский военный самолёт. Кадры падения попали на видео.
Су-35, по всей видимости, был сбит российским ПВО по ошибке. Такую версию выдвинул российский паблик ВЧК-ОГПУ. Назначенный Кремлём глава Севастополя Михаил Развожаев подтвердил крушение, но не уточнил причины.
По данным российской администрации аннексировангого украинского полуострова, пилот сумел катапультироваться.
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