На видео попало крушение российского Су-35 в Севастополе

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Опубликовано: 29.03.2024 08:20 , Обновлено: 26.02.2025

В четверг вечером, 28 марта, в Крыму в Севастополе рухнул российский военный самолёт. Кадры падения попали на видео.

Су-35, по всей видимости, был сбит российским ПВО по ошибке. Такую версию выдвинул российский паблик ВЧК-ОГПУ. Назначенный Кремлём глава Севастополя Михаил Развожаев подтвердил крушение, но не уточнил причины.

По данным российской администрации аннексировангого украинского полуострова, пилот сумел катапультироваться.