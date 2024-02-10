Что можно сделать со старой мебелью? Пять идей, как подарить ей новую жизнь

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Опубликовано: 10.02.2024 12:55 , Обновлено: 10.02.2024

Почти в каждом доме есть старая мебель. Когда она становится ненужной, разумнее не выбрасывать её, а подарить новую жизнь. Как это сделать? Вариантов много — всё зависит от вашей фантазии, желания и финансовых вложений.

Отремонтировать

Если мебель внешне в относительно неплохом состоянии, но у неё сломана ножка или дверца, лучше починить её, а не выбрасывать. Это не только сэкономит деньги на покупке новой мебели, но и позволит не засорять природу мусором, который будет долго гнить на свалке.

Ремонт мебели своими руками — не так сложно, как кажется. В интернете есть много видео с советами, как отремонтировать стул, стол, шкаф или кровать. Недостающие запчасти или фурнитуру можно купить в профильных офлайн-магазинах или заказать в интернете.

Если боитесь всё испортить, взявшись за ремонт самостоятельно — пригласите мастера-мебельщика. Есть много онлайн-площадок специалистов, которые занимаются ремонтом и реставрацией мебели.

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Ирина Крайнева, эксперт по сертификации мебели, предупредила, что некоторые материалы, из которых делают мебель, могут выделять вредные вещества, такие как фенол и формальдегид. Они негативно влияют на работу нервной и дыхательной систем, органов зрения, а также могут вызвать аллергическую реакцию.

Мебель, выделяющую вредные вещества, лучше утилизировать, а не ремонтировать.

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Перекрасить

Кухонные шкафчики, платяные шкафы, комоды и столы можно визуально обновить при помощи краски. Это несложный и недорогой способ для придания старой мебели свежего вида. При помощи краски мебель можно сделать более современной или, наоборот, состарить её в винтажном стиле.

Перетянуть

Кресла, диваны, табуреты и пуфики также можно освежить, заново перетянув. Сделать это можно самостоятельно, но придётся потратиться на хороший мебельный степлер и ткань. По затратам это всё равно будет дешевле, чем покупка новой мебели или перетяжка у специалиста.

Реставрировать

Ремонт и реставрация — два разных процесса со своими особенностями. Задача ремонта — восстановить функциональность и первоначальный внешний вид повреждённой или изношенной мебели. Ремонт может включать замену сломанных частей, фурнитуры и обивки, восстановление поверхности, шлифовку и полировку.

Реставрация мебели — более глубокий и сложный процесс, который включает в себя восстановление и сохранение исторической и культурной ценности мебели. Цель реставрации — сохранить и восстановить мебель в её первоначальном состоянии, насколько это возможно.

При реставрации восстанавливают оригинальные детали, отделку, обивку и фурнитуру.

Реставрация мебели требует более глубоких знаний и навыков, чем ремонт и более затратная, постольку требует больше времени и усилий.

Переделать

Старую мебель можно переделать во что-то новое. Например, дряхлый буфет может стать современным стеллажом для посуды или детских игрушек, а старый шкаф — полками для книг. Старенькую ненужную тумбу можно превратить в компактный многофункциональный мини-диван для прихожей с местом для хранения обуви. Для этого нужен небольшой матрас или мягкая мебельная накладка.

Старая тумба под телевизор может стать симпатичной детской кухней, а изношенная кровать — садовой скамейкой на даче. Ненужные стулья можно превратить в табуреты, убрав спинки и перетянув новой тканью сиденья.

Что еще можно сделать?

Если нет желания заниматься преображением старой мебели — попробуйте продать её. Это хороший способ заработать деньги и заодно освободить место в доме. Продать мебель можно на сайтах объявлений или на блошиных рынках.

А еще ненужную старую мебель можно отдать тому, кто в ней нуждается. Конечно, жертвовать на благотворительность нужно мебель в рабочем состоянии — вряд ли у человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, найдутся средства на ремонт сломанной мебели.

Как обновить старую мебель самостоятельно?

Обновление старой мебели — это отличный способ сэкономить деньги и придать новый вид вашему дому. Вот несколько шагов, которые помогут вам обновить старую мебель самостоятельно:

Очистите мебель. Перед началом работы убедитесь, что мебель чистая и сухая. Используйте мягкую ткань и воду, чтобы удалить пыль и грязь. Приведите в порядок дверцы, полки, ручки и фурнитуру. Если мебель нуждается в ремонте, восстановите её функциональность. Подготовьте поверхность. Если на мебели есть царапины или сколы, их нужно заделать. Для сколов можно использовать шпаклёвку для дерева, а для царапин — воск для дерева. Покрасьте мебель. Выберите цвет краски, который соответствует вашему интерьеру. Для нанесения краски используйте подходящую по размерам кисть или распылитель для краски. Сейчас в продаже несложно найти краску без запаха — ею удобно красить мебель прямо в помещении. Добавьте декоративные элементы. Если вы хотите изменить стиль мебели, можно использовать различные декоративные элементы, включая наклейки или трафареты для создания узоров и рисунков. Защитите поверхность. После того как краска высохнет, нанесите слой лака для защиты поверхности от повреждений и износа.

Обновление старой мебели — это творческий процесс, поэтому не бойтесь экспериментировать с цветами и дизайном.

Как можно использовать отдельные элементы старой мебели?

Если старая мебель больше не нужна, а ремонтировать или переделывать её нет желания, можно использовать отдельные части. Например, из ящиков комода получится необычная садовая подставка для растений.

Старая дверь может стать оригинальным журнальным столиком.

Вторую жизнь можно дать резной спинке для кровати — она может украсить небольшой диван.

Если у старого стола необычные ножки, их можно использовать для создания уникального журнального столика.

Из старых стульев можно сделать уникальный арт-объект, расписав их в необычном стиле.

Вариантов, что можно сделать со старой мебелью множество — главное, не бояться экспериментировать и не сдерживать воображение!

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