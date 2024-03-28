Как сделать яйца с красивым узором? Нашли простой и натуральный способ

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Опубликовано: 28.03.2024 17:33 , Обновлено: 28.03.2024

Надвигающиеся пасхальные праздники вынуждают хозяек браться за поиск креативных идей для украшения и покраски яиц. Хочется, чтобы это было просто, красиво и натурально. Мы нашли как раз такой способ. Этот "бабушкин" рецепт покраски яиц наверняка оценят многие.

Искусственные красители для окрашивания яиц выходят из моды. В конце концов, кому приятно есть зеленые или синие яйца? Неестественность оттенков - не единственная проблема, сопровождающая яйца, окрашенные искусственными красителями. Едва ли сегодня для кого-то является секретом то, что они ещё и наносят вред организму. Даже если под скорлупу просачивается незначительная часть красителя, это не полезно.

В последние годы хозяйки по всему миру всё чаще и охотнее возвращаются к традиционным способам окраски. Именно поэтому пасхальные яйца, приготовленные с овощами или специями, появляются на наших столах все чаще.

Натуральными способами можно не только окрасить яйца, но и сделать на них эффектные узоры. Для реализации этого необычного метода окраски яиц вам понадобятся травы интересной формы.

Узор из листьев и травинок на яйце

Один из самых интересных и чрезвычайно простых способов – сделать на яйце узор из листьев. Все что вам понадобится – это старые чулки, образцы листочков и кусок нитки, чтобы прикрепить ваши зеленые шаблоны к яичной скорлупе. Операция требует некоторой практики, но после нескольких попыток приготовить яйца таким способом выходит проще.

Что нужно делать

Возьмите яйцо и приложите к нему листья и веточки растений в нескольких местах. Затем аккуратно обмотайте их капроном и завяжите его так, чтобы листочки плотно прижались к поверхности яйца. В таком виде яйца нужно сварить в натуральном красителе, например, в луковой шелухе. Варите на медленном огне около 15-20 минут.

Для лучшего эффекта следует соблюсти ряд рекомендаций. Во-первых, используйте лучше коричневые, а не белые яйца. В этом случае узоры получатся более эффектными и контрастными. Во-вторых, включите фантазию на максимум. Вы можете использовать для создания декора таким способом не только растения, но и другие предметы. Например, крупинки риса или гречки, шпагат, кружево и т. д.

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