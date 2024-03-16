МЧС сообщило о возгорании на территории "Беларуськалия"

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Опубликовано: 16.03.2024 10:28 , Обновлено: 16.03.2024

Утром 16 марта на территории ОАО "Беларуськалий" в Солигорске Минской области произошло загорание. Об этом рассказало МЧС Беларуси в своем Telegram-канале.

Сообщение об инциденте спасатели получили в 04:25, загорание зафиксировали на территории третьего рудоуправления предприятия.

Подразделения МЧС обнаружили дым на первом этаже в здании административно-бытового корпуса. В частности, загорание произошло в сушильном помещении, где переодеваются сотрудники.

С третьего этажа спасатели эвакуировали сотрудницу. Также известно, что пострадавших нет, загорание ликвидировали, а причину случившегося еще устанавливают.

Ранее Телеграф рассказывал о пожаре в одном из минских общежитий. Когда на место происшествия прибыли спасатели, квартира на верхнем этаже горела открытым пламенем.

Очевидцы сняли на видео пожар в общежитии в Минске