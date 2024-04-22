«С Новым годом!» - Белорусы поделились видео заснеженных трасс и садов в конце апреля

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2024 12:11 , Обновлено: 22.04.2024

Утром в понедельник, 22 апреля, белорусы завалили соцсети фотографиями и видео заснеженных автомобильных трасс и засыпанных снегом фруктовых садов, которые уже успели зацвести. Судя по постам и комментариям к ним, в ночь на 22 апреля больше других досталось Гродненской области.

“Легла спать весной, проснулась зимой”, - посетовала одна из жительниц Лиды. Другая показала покрытые шапкой снега цветущие сливовые и вишнёвые деревья и выразила беспокойство по поводу того, смогут ли сады дать урожай после таких температурных перепадов этой весной.

Судя по другим видео, аналогичная картина утром наблюдалась и в других городах региона - в Щучине, Новогрудке и самом областном центре, Гродно.

Кому-то “снег не давал работать” с утра, кому-то доставил лишних хлопот на дороге, которые оказались засыпаны снегом не хуже, чем зимой. Впрочем, несмотря на все неудобство, которые доставила белорусам внезапно вернувшаяся (хочется верить, что ненадолго) зима, оптимизма интернет-пользователи не растеряли.

“С новым годом!!” - радостно поздравил белорусов комментатор под одним из видео, на что получил в ответ лишь дружелюбное “взаимно” с кучей смайликов.

Отметим, что по данным телеграм-канала Nadvorie, к 9:00 глубина сугробов в Новогрудке составила уже 4 см.

При этом прогноз специалистов телеграм-канала показал, что снегопады в Беларуси в ближайшие сутки не прекратятся, а лишь сместятся в другой регион.

“Центр циклона сейчас примерно над Витебском. Наиболее интенсивные осадки в основном на северо-западе страны. В тыл циклона начал заходить прохладный воздух, поэтому при температуре +1..+3° дождь сменился мокрым снегом”, - предупредили эксперты.

Напомним, из-за сложных погодных условий, в Беларуси в понедельник, 22 апреля, объявили оранжевый уровень опасности. В ГАИ в связи с этим призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и отказаться от «опасных манёвров и резких торможений».

В МВД попросили белорусских водителей отказаться от «сложных манёвров» из-за оранжевого уровня опасности

Ранее Telegraf.news сообщил, что из-за мокрого снега и сильного ветра, которые обрушились на Гродненскую область в выходные, без света остались десятки населённых пунктов, а случаи отключений трансформаторных подстанций уже перевалило за сотню.

На Гродненщине из-за снега без света остались более 50 населённых пунктов