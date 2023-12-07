Чем заменить ёлку на Новый год? Эти 6 простых альтернатив превратят дом в настоящую сказку

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Опубликовано: 07.12.2023 09:52 , Обновлено: 07.12.2023

Многие белорусы не представляют себе Новый год без живой елки. Но что же делать, если поставить такую в доме или квартире по каким-то причинам не получается или даже невозможно? А, возможно, в этом году вы захотели разнообразия? Конечно, есть альтернативное решение.

Плюсы и минусы живой елки

Безусловно, живая елка будет радовать своим внешним видом, ароматом, который хорошо действует на нервную систему, снимает нервозность и напряжение. А если купить елку в кадке, то потом ее можно высадить на участок, подарив тем самым вторую жизнь.

Но, вместе с тем, выбрать красивую живую елку бывает непросто. А если учитывать, что срубают деревца для продажи отнюдь не за день-два до праздников, а за пару недель, то вместо радости можно получить испорченное настроение. Елка может просто сбросить иголки – частично или даже полностью, не дожив до Нового года.

И даже свежесрубленная живая елка требует сложного ухода. Особенно если вы хотите, чтобы она без потерь дожила до православного Рождества, а то и старого Нового года.

Также непросто бывает сохранить новогоднее деревце в кадке, чтобы оно потом прижилось. Требуется особый уход и температурный режим.

А еще, принимая решение, покупать живое деревце или нет, не надо забывать о масштабах вырубок елок и том экологическом ущербе, который этими действиями наносится. Ведь чтобы вырастить елочку к Новому году с нуля и до 1,5 метра, потребуется как минимум 10 лет.

Чем заменить?

Если задуматься об альтернативе живой елке к праздникам, то первое, что приходит на ум, – ель искусственная. Банально? Зато каждый год покупать не надо. И иголочки не отвалятся, пускай хоть до 8 Марта стоит.

Также популярная замена – букеты из живых еловых и (или) сосновых лапок, которые можно украсить и игрушками, и серпантином, и чем только душа пожелает.

Но есть и более оригинальные варианты.

Комнатные растения

Некоторые из них имеют такой прочный ствол и устойчивые ветки, что выдержат и игрушки, и гирлянду. Например, если вы – обладатель большого кактуса, то его очень легко превратить в новогоднее дерево. Особенно подойдут для этих целей:

домашняя пальма;

фикус;

лавровое дерево;

юкка;

драцена;

монстера;

замиокулькас (долларовое дерево).

А если вы выращиваете розмарин как приправу, то его можно сформировать в виде конуса, чтобы он еще больше походил на мини-елку. И украсить чем-то легким.

Шикарной елочкой будет смотреться мандариновое или лимонное деревце, особенно, если на них есть плоды.

Оригинальным новогодним украшением также станет пуансеттия (рождественская звезда) с ее красными листочками наверху или цветущая шлюмбергера (декабрист). Немного фантазии, мишуры, даже можно использовать маленькую гирлянду – и перед вами а-ля елочка.

Словом, практически любое комнатное растение можно при желании превратить в новогоднее.

Книжная елка

В интернете предлагают различные варианты, как оформить такое новогоднее украшение. Можно сделать «новогоднее деревце» из книг однотонных (преимущественно зеленого цвета) или разноцветных, украсить сооружение гирляндой, мишурой. Лучше всего придерживаться вариантов с закрытыми книгами, поскольку раскрытые на середине от долгого лежания могут деформироваться.

Ёлка-стремянка

Если у вас без дела лежит стремянка, какую оригинальную елку можно из нее сделать! И шары повесить, и гирляндой украсить. Тут есть где разгуляться фантазии. Единственное, что с такой елкой нужно быть осторожнее, если в доме есть маленький ребенок.

Елка из вешалок для одежды

Для ее закрепления на стене понадобится один-единственный гвоздь – для самой верхней вешалки. Все остальные крепятся одна за другую, в форме елочки. И украшений можно подвесить столько, сколько захочется. Вешалки все выдержат.

Ёлка из веток

При желании можно найти в лесу большую сухую ветвь лиственного дерева. Не совсем елка, конечно, получится, но точно новогоднее растение. Ветку можно поставить в большую вазу, которую стоит задекорировать покрасивее, или прикрепить к люстре параллельно полу.

Можно вначале обрызгать «деревце» специальным спреем – серебристым, золотистым, с эффектом снега (все это продается в магазинах). Заодно – капнуть несколько капель эфирного масла с запахом хвои. А затем развесить игрушки, гирлянду и мишуру.

Также можно сделать ёлку в скандинавском стиле — из палок.

Ёлка из мишуры

Понадобится лист плотного картона, из которого скрутите конус и закрепите степлером. Промажьте его клеем и осторожно накрутите мишуру. Чтобы она не размоталась, кончики тоже смажьте клеем. Эта елочка при аккуратном обращении может послужить не один год. При желании ее можно украсить маленькими игрушками.

А еще мишуру можно закрепить на стене в форме ёлки, добавить верхушку и огоньки.

Как обойтись вообще без елки?

Но ведь праздничное настроение реально создать не только с помощью живой елки, искусственной или альтернативных. Можно вполне обойтись и без этих символов. Что же в этом поможет?

Рождественский венок

Это не только символ Рождества, но и Нового года. Можно купить готовый или сделать самостоятельно, из живых веток хвойных растений, украсить по своему вкусу. Венок можно вешать как с внешней стороны дверей, так и с внутренней. А еще – разместить его на столе, комоде, другой поверхности.

Гирлянды

Эти теплые огоньки, которые или мигают, или просто горят, создают отличную праздничную атмосферу как непосредственно на Новый год, так и в дни, которые ему предшествуют. Их можно закрепить на стене, повесить на окно, обмотать какой-то предмет. Главное – не забываем о правилах пожарной безопасности.

Свечи

В темноте они так и притягивают взгляд, настраивают на приятные мысли. Стоит приобрести свечи с приятным запахом, украсить их бантами или мишурой. Или поместить в специальные новогодние подсвечники в виде домиков, фонариков.

Новогодние композиции

Можно приобрести готовые или сделать своими руками. Обязательно используйте сосновые и еловые шишки. Их тоже можно покрасить специальным спреем. В этих новогодних композициях можно и свечи разместить.

«Зеленая» люстра

Оригинальное украшение из свежих хвойных веток или веток комнатных растений разместите на люстре. Дополнительно украсьте шариками на длинных лентах – так, чтобы они свисали на разной высоте.

Дождик и мишура

Смело вешайте в дверных проемах, крепите на стены, привязывайте к другим поверхностям. Все это блестящее и шуршащее также создает неповторимую атмосферу новогодних праздников.

Праздничные фото

Если закрепить на веревочке, леске или гирлянде фото, которые хранятся у вас с многочисленных празднований Нового года, то они будут вызывать самые теплые воспоминания.

Новогодние игрушки

А вдруг у вас с детства остался тот большой Дед Мороз, которого раньше ставили под елку? А может, вы покупали такую заводную игрушку с новогодними мелодиями? Олени, зайцы, лисы, новогодние домики, статуэтки – все это можно расставить по всему дому или сделать несколько композиций.

Ранее Телеграф писал, что мы все мечтаем об идеальной новогодней елке, красивой, захватывающей дух и придающей нашему интерьеру неповторимую атмосферу, дух Рождества и Нового года. Однако идеально украсить праздничное дерево — непростая задача, особенно для перфекционистов. В этом вам помогут британские эксперты по стилю и декорированию, которые поделились своими секретами.

Как идеально украсить новогоднюю ёлку: 10 секретов от декораторов