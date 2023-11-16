Из чего на самом деле делают мыло на заводах? Узнали, что входит в состав твердого, жидкого и хозяйственного

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Опубликовано: 16.11.2023 11:23 , Обновлено: 16.11.2023

Наверное, трудно в наше время найти человека, который ни разу в жизни не пользовался бы мылом. Оно настолько прочно вошло в быт белорусов, что тяжело даже представить, как бы мы без него обходились (а ведь когда-то мыло было доступно только богатым!). При этом, мало кто знает, из чего же делают это моющее средство. Возможно, увидев, например, хозяйственное мыло и почувствовав его резкий неприятный запах, кто-то в сердцах произнесет: «Из собачьих костей его сделали, что ли?!». Узнали, что входит в состав разных видов (туалетного, жидкого) на самом деле.

Как появилось мыло?

Мыло — это моющее средство гигиенической косметики (туалетное) или бытовой химии (хозяйственное). Его основным компонентом являются водорастворимые соли жирных кислот – продукт взаимодействия щелочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами. Также к мылам относятся щелочные соли смоляных (канифольных) и нафтеновых кислот.

Кто первый и когда создал мыло или его прототип, доподлинно неизвестно. Но средство это достаточно древнее.

По одной из версий, самое первое упоминание о нем содержится в так называемых шумерских табличках, найденных в древнем Вавилоне. И это примерно 2500 год до н.э. Изготавливали его так: смешивали золу и козлиный жир, заливали водой, а потом кипятили.

По второй версии, мыло изобрели еще в Древнем Египте. И это было 6 000 лет назад. На древних папирусах записан своеобразный рецепт средства. Его изготавливали из животных и растительных жиров, разогревая их с содой и щелочными солями.

По третьей версии, мыло могло появиться в Древнем Риме. Там якобы была гора Сапо, на которую «приносили в качестве жертвы тела животных». Потом их сжигали, жир смешивался с золой от костров. После дождей все это стекало в реку Тибр.

И если люди в скором времени приходили стирать в Тибре свою одежду, то удивлялись, насколько легче и качественнее становилась стирка. А потом этой смесью начали мыть тело.

Кстати, при раскопках Помпей (древнего города, похороненного под слоем пепла в результате извержения вулкана Везувий) ученые нашли помещения, в которых варили мыло. В те времена им только стирали. А во II веке врач Галеон сообщил, что мыло можно использовать и как «средство личной гигиены».

В Европе во времена Средневековья моющее средство могло иметь только «высшее сословие» – дворянство и духовенство. Первый кусок твердого мыла выпустили в 1424 году в Италии. Его производство увеличивалось, а само моющее средство удешевлялось благодаря тому, что животные жиры стали соединять с природной кальцинированной содой, а не с золой.

А в Россию мыло привезли из Византии. Первое упоминание о нем содержится в новгородских берестяных грамотах. В 15 столетии тут начали варить свое мыло. В Москве первое мыловаренное производство открыл 1 августа 1864 года француз Генрих Брокар. Он выпускал такое мыло, которым могли пользоваться и бедные. Стоило оно тогда 1 копейку.

Там даже начали делать первое фигурное мыло – в виде фруктов, овощей, зверей. Как сказали бы сейчас, это был отличный маркетинговый ход.

Рецептура, а также форма и запах мыла все совершенствовались. И сейчас нас уже трудно чем-то удивить – такое разнообразие этого моющего средства на полках магазинов.

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Каким бывает мыло

Существуют разные классификации видов мыла. Например, косметолог Зульфия Хусаинова поделила его на 3 категории:

Хозяйственное. Сюда относятся средства с твердой консистенцией. В их состав входят смоляные, натриевые, нафтеновые кислоты. Могут содержать органические и неорганические добавки.

Туалетное. Средства этой группы выделяются среди других своим высоким моющим действием. Хорошая пена образуется как в теплой, так и в прохладной воде. Туалетное мыло предназначено для ухода за кожей в домашних условиях.

Специальное. В составе такого медицинского мыла есть лечебные и дезинфицирующие компоненты.

Кроме того, по консистенции мыло делится на жидкое и твердое.

Из делают мыло на заводах?

Так из чего сейчас производят мыло? Для получения основного компонента используют:

животные и растительные жиры;

жирозаменители – канифоль, нафтеновые кислоты, синтетические жирные кислоты, талловое масло.

Нагретые жиры в варочных котлах омыляют едкой щелочью (например, гидроксидом натрия). Запускается реакция, в результате которой получается однородная вязкая жидкость, которая при охлаждении загустевает.

Это так называемый мыльный клей, в состав которого входит мыло и глицерин . Если мыло получается непосредственно из мыльного клея, то жирных кислот в нем примерно 40-60%. Продукт называют «клеевым мылом», а способ его получения – «прямым методом».

Второй метод, соответственно, называется «косвенным». При его использовании мыльный клей обрабатывают дальше. Его подвергают отсолке – обработке электролитами (раствором хлористого натрия или едкой щелочи).

Происходит расслоение мыльного клея на верхний слой (мыльное ядро с содержанием жирных кислот не менее 60%) и нижний (подмыльный щелок, раствор электролита с глицерином). А само мыло, полученное таким способом, называют «ядровым».

Если же высушенное ядровое мыло перетереть на валиках пилирной машины, то получится высший сорт мыла – «пилированное». Здесь содержание жирных кислот уже примерно 72-74%. Это мыло устойчиво к действию высокой температуры при хранении, а также к прогорканию и усыханию.

Когда в качестве щелочи берут каустическую или кальцинированную соду, то получают твердое натриевое мыло. А когда гидроксид калия – мягкое или жидкое калиевое мыло.

«Марсельский метод»

Те производители, которые варят мыло по “марсельскому методу”, делают это в течение нескольких дней. Чем дольше, тем качественнее получится продукт.

Затем в течение дня мыло отстаивается, осадок с грязью и щелочью вымывается водой. По словам специалистов, при таком способе мыло прекрасно пенится, и нет нужды добавлять синтетические вещества.

Далее мыльную массу обрабатывают механически – сушат и перетирают на специальном оборудовании. Такое мыло не будет рассыхаться и растекаться по мыльнице.

Следующий этап – добавление красителей, парфюмерной композиции и всего полезного – масел, кремов, витаминов, растительных экстрактов и т.д.

Потом мыло ждет своеобразная мясорубка, после которой вначале образуется стружка, а во время следующей обработки – завитушки. И наконец после формовки на свет появляется бесконечная мыльная лента, которую нарезают на куски нужного размера ножами.

Штампы, упаковка – и мыло поступает на склад, откуда поедет к заказчикам.

Состав туалетного твердого мыла

Так, туалетное твердое мыло, как правило состоит из следующих компонентов:

животный жир пищевого назначения;

технический жир животного происхождения;

пальмовый стеарин;

кокосовое масло;

пальмовое масло;

синтетические жирные кислоты;

саломас — гидрогенизированный твердый жир.

глицерин;

вода.

Также в моющие средство могут добавить:

красители;

эфирные масла;

травяные и другие добавки.

[scryt_b title=“Что входит в состав мыла Palmolive”]

Например, в состав мыла Palmolive Натурэль с экстрактом оливы, как сказано на сайте производителя, входят:

Вода: Способствует равномерному смешиванию ингредиентов.

Натрия пальмитат: Очищает и смягчает кожу.

Натрия олеат: Очищает и смягчает кожу.

Лаурил Сульфат Натрия: Способствует образованию пены и позволяет очистить кожу от масел и грязи.

Глицерин: Придает коже мягкость и гладкость.

Тетранатрий ЭДТА: Стабилизирует состав продукта.

Этидроновая кислота: Антиоксидант.

CI 77891: Пигмент.

CI 47005: Пигмент.

CI 61570: Пигмент.

Парфюм.

Sodium Chloride: Способствует образованию пены и позволяет очистить кожу от масел и грязи.

Линалоол: Придает продуктам аромат.

Mасло литсея кубеба: Придает продуктам аромат.

Альфа-Изометил Ионон: Придает продуктам аромат.

Натуральное масло апельсина: Натуральное масло апельсина.

Цитронеллол: Придает продуктам аромат.

Бензилсалицилат: Придает продуктам аромат.

Sine Adipe Lac: Экстракт обезжиренного сухого молока (Sine Adipe Lac).

Hатуральное масло оливы.

Кумарин: Придает продуктам аромат.

Натуральная пудра листьев алоэ.

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Состав жидкого мыла

Если мыло сделали на основе натуральных компонентов (щелочи, растительных масел и животных жиров), то его состав почти такое же, как у твердого (только при его производстве используют калиевые соли, а не натриевые).

Кроме того, жидкое мыло могут делать на основе:

анионных поверхностно-активных веществ (ПАВов) из возобновляемого сырья (пальмы, сахарного тростника).

катионных синтетических ПАВов (лауретсульфата или лаурилсульфата натрия, алкилбензосульфоната) — при растворении в воде любой температуры образуют обильную пену.

Туда также могут добавлять антибактериальные компоненты, эмульгаторы, красители и т.д.

[scryt_b title=“Что входит в состав жидкого мыла Dove”]

Например, в состав жидкого крем-мыла Dove входят:

лауретсульфат натрия ПАВ;

глицерин;

хлорид натрия (соль);

кокамидопропил бетаин (ПАВ);

акриловый сополимер (гелеобразователь);

лимонная кислота (регулятор рН);

изопропил пальмитат (вещество, которое улучшает тактильные свойства средства);

отдушка;

бензоат натрия (пищевой консервант);

лаурилсульфат натрия (сильное чистящее и смачивающее средство);

стирен/акрилат сополимер (полимер, который придает составам молочно-белый цвет);

раствор стирен/акрилат сополимера в воде;

альфа-изометил ионон, цитронелол, кумарин, евгенол, гераниол, гексил цинамаль, лимонен, линалоол, бутилфенил метилпропиональ - ароматические вещества растительного происхождения.

бензиловый спирт, бензил салицилат (консерванты).

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Состав хозяйственного мыла

В состав хозяйственного мыла также входят животные жиры и растительные масла. Процент содержания жирных кислот варьируется от 65% до 72%, что указывают на самом куске. Также в составе хозяйственного мыла содержится небольшое количество щелочи, помогающие быстро удалять загрязнения.

Например, как сказано на сайте komus-opt, обычное хозяйственное мыло 72% состоит из:

натриевых солей жирных кислот натуральных жиров и масел;

воды;

кальцинированной воды;

натра едкого;

соль поваренной;

комплексообразователя тетранатриевая соль ЭДТА/динатриевая соль ЭДТА;

белила титановые (для окрашивания мыла в белый цвет).

Как изготовить мыло в домашних условиях?

Конечно же, дома при желании сделать мыло своими руками мало кто захочет воссоздавать такой долгий и небезопасный заводской производственный процесс. Хотя любители получения мыла «с нуля», конечно же, находятся.

Но если вы хотите делать мыло не в производственных масштабах, то есть и более простые способы. Например, перетирание и расплавление готового мыла. Или использование готовой мыльной основы, которую можно купить в специализированных магазинах.

Применяя любой из них, можно получить абсолютно эксклюзивное мыло, если добавить в него любимые эфирные масла, молотый кофе, кокосовое масло, лечебные травы, а также использовать оригинальные формочки.

Итак, что же понадобится для изготовления мыла в домашних условиях?

Мыльная основа. Подойдет детское мыло (без запаха) или готовая мыльная основа из магазина. Базовое масло. Абрикосовое, оливковое, миндальное – абсолютно любое, какое нравится. Эфирное масло – чайного дерева, апельсиновое, иланг-иланг и т.д. При выборе руководствуйтесь не только любимым запахом, но и обращайте внимание на полезные именно для вашего типа кожи свойства. Главное – не переборщить, добавляя эфирное масло в мыльную основу! Иначе мыло получится жирным, неприятным на ощупь и будет плохо мылиться. Красители. Можно взять специальные или пищевые. А еще – использовать натуральные: фруктовый сок, какао, шоколад. Емкости для водяной бани. Это две кастрюли, разные по размеру. В нижнюю, большую, наливается вода, в верхнюю, меньшего размера – ингредиенты будущего мыла. Формочки. Можно использовать и детские пластиковые, и кондитерские из силикона, и специальные. Спирт. Пульверизатор. Глицерин. Теплый отвар, молоко или вода – для разбавления основы.

[info_b]Кстати, если хотите получить мыло красного цвета, не берите ягоды, лепестки роз или вино. Лучше добавьте розовую глину или сок из свеклы. Для зеленого цвета не добавляйте в мыло зеленку или марганцовку. Лучше возьмите пищевые красители для пасхальных яиц, сухую зелень или хну. Желтый цвет мылу придадут лепестки календулы, куркума, ромашка. Целебные травы лучше перемолоть, чтобы они в готовом мыле не царапали кожу.[/info_b]

Затем можно приступать непосредственно к изготовлению мыла.

Вначале разрежьте мыльную основу на мелкие кусочки. Если берете детское мыло, то его лучше натереть на терке. Затем кусочки или стружки растопите на водяной бане. Изредка помешивайте, чтобы они равномерно нагревались и не пригорали. В это время добавляем базовое масло: на каждые 100 г основы – 3 чайные ложки.

Пока основа тает, подливайте понемногу молока или сливок (можно заменить теплой водой или отваром трав, но есть вероятность расслоения мыла). Должна получаться смесь консистенции сметаны. Кстати, основа быстрее расплавится, если добавить немного сахара.

Когда увидите, что основа полностью растопилась, снимите ее с огня, добавьте ложку глицерина, 5 капель эфирного масла, травы, ароматизаторы, мед и т.д.

Аккуратно (горячо!) перелейте в подготовленные формочки. Поверхность мыла сбрызните спиртом из пульверизатора, чтобы не образовались пузырьки. Остудите и поставьте в холодильник либо другое прохладное место. Доставать из формочек собственноручно приготовленное мыло можно уже через пару дней.

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