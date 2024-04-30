"Одна вцепилась в ногу, другая кусает за голову" - В Минске на парня с инвалидностью напали бойцовские собаки

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Опубликовано: 30.04.2024 21:34 , Обновлено: 10.06.2024

В минском районе Степянка две бойцовские собаки напали на парня с инвалидностью. Оттащить животных помогли водители мусоровоза, первую помощь оказывали прохожие, после пострадавшего увезли в больницу.

Как рассказали очевидцы случившегося, хозяин не сумел удержать на поводке двух бойцовских собак, которые, к тому же, были без намордников.

“Людная остановка, час пик, все ждут автобуса, и вдруг крик: «Помогите! Спасите!» На парня напали две крупные собаки, а хозяин не может их отвести. Одна вцепилась в ногу, другая кусает за голову, за ухо — повалили на траву и рвут в разные стороны. Брызжет кровь, люди в шоке, подойти боятся — все произошло слишком быстро”, - передал слова местного жителя Валерия портал Onliner.

От собак парня защитили Андрей Щербук и Владимир Устин — работники предприятия «Спецкоммунавтотранс”, их мусоровоз проезжал тогда рядом. “Когда увидели, сразу выбежали и стали пытаться отогнать псов. Здоровые такие — породу не знаю, но видно, что бойцовские. Я знал, что бить агрессивную собаку нельзя: будет только хуже”, - рассказал Андрей.

Он стал стучать клюшкой по асфальту рядом, чтобы отвлечь и спугнуть собак. Владимир тянул их за поводок. Он же рассказал, что хозяин собак пытался оттащить собак, но не мог. “Больше всего я боялся, что та, что кусает за голову, сейчас вцепится в шею — и все закончится, поэтому специально одергивал от этого места, скручивал, как мог”, - поделился пережитым работник «Спецкоммунавтотранса”.

К этому времени помогать парню начали прохожие. “Людей наблюдало очень много, но помочь не побоялись единицы. Остановился парень на микроавтобусе, подбежал и помог наложить жгут на покусанную ногу. У пострадавшего началось кровотечение, он побледнел, начал терять сознание. Если бы этого не сделали, то врачей он мог бы и не дождаться”, - отметил местный житель Валерий.

По его словам, помогала также девочка 10-12 лет: начала разговаривать с пострадавшим парнем, поила его водой и не давала уснуть. Также Валерий рассказал, что хозяин собак “прихрамывал при ходьбе”, после случившегося у него началась паническая атака.

Пострадавшего госпитализировали. В группе жильцов Степянки в Viber рассказали, что парень идет на поправку. По их словам, выгул крупных собак без намордников - проблема всего района. Местные жители также отметили, что собак, которые напали на парня, видели без намордников и до, и после случившегося.

Какое возможно наказание

Правила содержания животных регулирует ст. 16.30 КоАП Беларуси. Если домашний питомец причинил вред здоровью людей (к чему и относится укус) или имуществу, хозяину придется заплатить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей).

Также данная статья предусматривает и другое наказание за это же правонарушение: административный арест или общественные работы.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что, согласно закону, хозяева собак должны зарегистрировать животное по месту жительства в течение трех дней с момента его появления. Для этого нужен ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации животного от бешенства и не только. Владельцам собак потенциально опасных пород также необходимо пройти кинологические курсы и получить специальную справку.

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