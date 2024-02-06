Россияне показали, как разминируют лес палками
🎥 Видео
В социальных сетях появилось несколько видео, на которых, как утверждают пользователи, российские военные обезвреживают мины, ударяя по ним палками и бревнами.
Так, некоторые кадры опубликовали в Twitter-аккаунте одного из известных OSINT-проектов (разведка по открытым источникам) — OSINTtechnical.
“Луганская область, российский солдат обезвреживает противопехотную мину, ударив по ней коротким бревном”, — утверждают расследователи.
За кадром слышны разговоры на русском языке.
[info_b]Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика. [/info_b]
В России официально эти ролики не комментировали.
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