Россияне показали, как разминируют лес палками

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2024 10:12 , Обновлено: 06.02.2024

В социальных сетях появилось несколько видео, на которых, как утверждают пользователи, российские военные обезвреживают мины, ударяя по ним палками и бревнами.

Так, некоторые кадры опубликовали в Twitter-аккаунте одного из известных OSINT-проектов (разведка по открытым источникам) — OSINTtechnical.

“Луганская область, российский солдат обезвреживает противопехотную мину, ударив по ней коротким бревном”, — утверждают расследователи.

За кадром слышны разговоры на русском языке.

[info_b]Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика. [/info_b]

В России официально эти ролики не комментировали.