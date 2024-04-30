Минтранс объявил о завершении "масштабного" ремонта дорог в Беларуси
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассказало, что "масштабный ямочный ремонт" на республиканских дорогах страны завершается. По информации ведомства, всего с начала 2024 года на автомагистралях дорожники устранили 354 тыс. квадратных метров дефектов.
“Осталось немногим более 2,3 тыс. квадратных метров”, - написали в Telegram-канале Минтранса. И поделились подробной статистикой по регионам:
- в Брестской области дорожники устранили, по данным ведомства, 45,8 тыс. квадратных метров дефектов дорожного покрытия,
- в Витебской – 79,7 тыс.,
- Гомельской – 96,7 тыс.,
- Гродненской – 13,9 тыс.,
- Могилевской – 45,5 тыс.,
- Минской – 72,1 тыс.
И еще любопытная цифра от Минтранса: в ведомстве рассказали, что “только за прошедшие сутки на дорогах работали 90 бригад, которые ликвидировали 5,7 тыс. квадратных метров ямочности”.
Кстати, ранее Telegraf.news рассказывал, как Комитет госконтроля предложил белорусам сообщать о состоянии автодорог через специальную онлайн-панель на сайте ведомства. Желающим пожаловаться нужно будет заполнить гугл-форму, где попросят указать примерное местонахождение проблемного участка дороги и его протяженность, суть дефекта и не только.
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