Минтранс объявил о завершении "масштабного" ремонта дорог в Беларуси

Опубликовано: 30.04.2024 19:17 , Обновлено: 30.04.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассказало, что "масштабный ямочный ремонт" на республиканских дорогах страны завершается. По информации ведомства, всего с начала 2024 года на автомагистралях дорожники устранили 354 тыс. квадратных метров дефектов.

“Осталось немногим более 2,3 тыс. квадратных метров”, - написали в Telegram-канале Минтранса. И поделились подробной статистикой по регионам:

в Брестской области дорожники устранили, по данным ведомства, 45,8 тыс. квадратных метров дефектов дорожного покрытия,

в Витебской – 79,7 тыс.,

Гомельской – 96,7 тыс.,

Гродненской – 13,9 тыс.,

Могилевской – 45,5 тыс.,

Минской – 72,1 тыс.

И еще любопытная цифра от Минтранса: в ведомстве рассказали, что “только за прошедшие сутки на дорогах работали 90 бригад, которые ликвидировали 5,7 тыс. квадратных метров ямочности”.

Кстати, ранее Telegraf.news рассказывал, как Комитет госконтроля предложил белорусам сообщать о состоянии автодорог через специальную онлайн-панель на сайте ведомства. Желающим пожаловаться нужно будет заполнить гугл-форму, где попросят указать примерное местонахождение проблемного участка дороги и его протяженность, суть дефекта и не только.

КГК предложил белорусам жаловаться на состояние автомобильных дорог