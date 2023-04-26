Как приготовить идеальный маринад для шашлыков? Эти ингредиенты сделают мясо мягким, сочным и уникальным

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.04.2023 16:09 , Обновлено: 11.09.2023

Чтобы шашлыки из свинины получились действительно вкусными, нужно подобрать правильный маринад. В противном случае мясо может быть жестким и не сочным. Все, что вам нужно — добавить к сырой свинине определенные ингредиенты, а затем оставить в холодильнике, чтобы она хорошо пропиталась. В идеале это должно занять около восьми часов, но даже через час или два мясо уже можно смело нести на гриль.

Классический маринад для шашлыков

Этот рецепт представляет собой комбинацию всех трав и специй, которые лучше всего сочетаются с мясом. Рецепт рассчитан примерно на 1 кг мяса. Он также подойдет или для маринования куриных крылышек.

Ингредиенты:

1 крупная луковица;

0,5 стакана растительного масла;

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка сладкой паприки;

1 чайная ложка острой паприки;

1 чайная ложка базилика;

1 чайная ложка орегано;

перец и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте луковицу перьями. Чеснок продавите через пресс. Смешайте масло со специями, травами и чесноком.

Мясо натрите маслом и зеленью, затем положите в миску, залейте остатками масла и посыпьте луком.

Оберните фольгой или накройте крышкой. В идеале стоит подержать мясо в маринаде 8 часов.

Пикантный маринад для шашлыка

Маринад для шашлыка из свиной шеи должен быть острым, особенно если вы готовите его на встречу с друзьями, например за кружкой пива.

Здесь важно использовать горчицу и кетчуп. Эти два ингредиента способствуют не только остроте, но и тому, что вкус мяса будет действительно неповторимым и уникальным.

Вам понадобятся:

1/3 стакана оливкового масла;

4 зубчика чеснока;

2 ст. л. острой горчицы;

2 ст.л. острого кетчупа;

по 1 чайной ложке: орегано, базилика, острой и сладкой паприки, майорана, перца и соли.

Способ приготовления:

Приготовить маринад очень просто, но нужно все же не забыть сделать это заранее, чтобы мясо приобрело вкус зелени.

Чеснок раздавите в прессе. Смешайте горчицу с кетчупом и оливковым маслом до однородности. Добавьте чеснок и специи. Натрите мясо маринадом.

Оно должно находиться в холодильнике не менее восьми часов.

Маринад для шашлыка с карри и йогуртом

С таким экзотическим маринадом мясо приобретет интересное послевкусие.

Ингредиенты:

1 столовая ложка карри;

1 зубчик чеснока;

1 пучок кинзы;

1 ч. ложка лимонного сока;

0,5 стакана растительного масла;

1 стакан йогурта;

приправа для свиной шеи или мяса на гриле.

Способ приготовления:

Зубчик чеснока раздавите в прессе. Нарежьте кинзу и выжмите лимонный сок. Смешайте сок с йогуртом и маслом, добавьте приправу для свиной шеи (количество на ваше усмотрение, примерно 0,5 пакетика на 1 кг мяса) и карри.

Вылейте маринад на мясо так, чтобы оно было погружено в него. Посыпьте все это дело кинзой и перемешайте.

Горчично-медовый маринад для шашлыков

Горчично-медовый соус – один из тех, которые прекрасно сочетаются с мясом.

Вам понадобятся:

2 столовые ложки меда,

3 столовые ложки горчицы (любой горчицы, можно нежной, острой, французской или смеси);

3 столовые ложки растительного масла;

половина лимона;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте мед с маслом и добавьте горчицу. Выжмите сок из половинки лимона и добавьте в маринад. А затем добавьте соль и перец по вкусу.

Равномерно распределите по всей поверхности каждого куска мяса. Оставьте на 8 часов.