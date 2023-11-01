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Из чего на самом деле делают помаду? Вот как выбрать хорошую, чтобы не навредить себе

Из чего на самом деле делают помаду? Вот как выбрать хорошую, чтобы не навредить себе
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Среди всех косметических продуктов, созданных с незапамятных времен, губная помада прошла через самые большие трудности, прежде чем стать одним из самых популярных видов косметики. Сегодня помады всех цветов широко используются во всем мире и женщинами, и мужчинами, и детьми, но так было не всегда. В истории человечества были неоднократные попытки запрета или ограничения применения помады. Связано это с тем, что яркие цвета этого косметического средства слишком привлекали внимание и соблазняли. Рассказываем, какой путь прошла помада в своем развитии и разбираемся, и что входит в ее состав.

История создания помады

Помада — одно из древних изобретений человечества. С незапамятных времен у людей была потребность выделиться среди других. Этого достигали при помощи одежды, прически, оружия, инструментов, украшения и косметики. Охотники раскрашивали лица, чтобы слиться с окружающей средой, жрецы украшали себя и одежду в честь богов, а молодые люди использовали все доступные средства, чтобы сделать себя более привлекательными в глазах противоположного пола. И помада была одним из самых доступных и простых способов привлечь внимание.

Считается, что первые помады, созданные не из природных источников (фруктов и растений), появились около 5 тысяч лет назад в Месопотамии (на этой территории сейчас находится Ирак). Женщины перемалывали драгоценные и полудрагоценные камни в пыль, которую затем наносили на губы и веки.

Скачок в развитии и распространении помады произошел в Древнем Египте. Здесь практически все население, за исключением беднейших классов, использовало косметику не сколько как средство сделать себя привлекательнее, столько как способ защититься от палящего солнца и иссушающего ветра из пустынь.

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Помаду в Древнем Египте делали из животного жира, пчелиного воска и красного красителя. Сначала краситель создавали из морских водорослей, йода, брома и сурика (оксида железа). Блеск помаде придавали при помощи измельченной рыбьей чешуи. От египетских модниц красота в буквальном смысле требовала жертв, поскольку входящие в состав красителя бром и оксид железа были небезопасными. В дальнейшем в Древнем Египте научились делать карминовый краситель из высушенных тел насекомых.

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Из Египта помада попала сначала в Древнюю Грецию, а затем — в Рим. Несмотря на то, что вместо дорогого кармина в помаду стали добавлять более доступные, но ядовитые киноварь и сурик, римлянки активно пользовались ею.

В XVIII веке в помады начали добавлять масла и витамины и вновь перешли на использование безопасных красителей.

В конце XIX века парижские парфюмеры представили первую современную помаду из касторового масла, пчелиного воска и оленьего сала, а в 1915 году был изобретен металлический контейнер для нее. После этого началось массовое производство этого косметического продукта.

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Что входит в состав современных помад

Сейчас люди более ответственно относятся к своему здоровью и стараются покупать продукцию с натуральным составом, включая косметику. Но учитывая разнообразие оттенков губной помады и ее назначение, при ее производстве нельзя обойтись без использования специальных наполнителей — силикона, консервантов и антиоксидантов.

Воск придает помаде форму; масла создают правильную текстуру и обладают антимикробными свойствами; пигмент дает цвет; смягчающие средства делают продукт увлажняющим и часто содержат средства защиты от солнца и алоэ вера.
Воск придает помаде форму; масла создают правильную текстуру и обладают антимикробными свойствами; пигмент дает цвет; смягчающие средства делают продукт увлажняющим и часто содержат средства защиты от солнца и алоэ вера.

Силикон

Без него помада не будет долго держаться на губах и начнет некрасиво растекаться. Силикон также придает блеск губам.

Консерванты и антиоксиданты

У любой губной помады есть конечный срок использования. Консерванты и антиоксиданты помогают продлить «жизнь» помаде. Специалисты советуют хранить косметику в холодильнике, чтобы максимально продлить срок хранения.

Воск

Это основной ингредиент помады, благодаря которому она держит форму и при этом легко наносится на губы.

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В производстве помады используются три вида воска:

  • пчелиный — продукт жизнедеятельности пчел;
  • канделильский — растительный воск, получаемый из кустарника канделилла;
  • карнаубский — растительный воск, добываемый из листьев бразильской пальмы.

Масло

Значительная часть веса помады приходится на полезные масла: растительное, касторовое, ланолиновое, минеральное. В дорогих помадах используется масло жожоба и масло какао.

Пигменты

Они придают помаде любые оттенки цвета. Кто-то предпочитает естественные, нюдовые и нежные цвета, а кому-то больше по душе яркие оттенки. Благодаря пигментам производители могут выпускать помады самых разных цветов.

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Ароматизаторы

Воск, масла, пигменты и другие ингредиенты помады имеют собственный запах, не всегда приятный. Поэтому в помаду добавляют ароматизаторы.

Алкоголь

Он присутствует в любой помаде, но в небольшом количестве в качестве растворителя масел и воска.

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Как производят помаду

Создание помады — процесс не очень сложный. Он состоит из пяти этапов:

  1. Выбор пигментов, их измельчение и смешивание с маслами. Пигменты измельчают до размера 20 микрон каждой частицы.
  2. Соединение массы из пигментов и масел с воском. После смешивания полученную массу вновь измельчают.
  3. Формование помады путем нагрева до 80°С и последующий разлив в разъемные формы.
  4. Охлаждение помады и обжиг внешнего слоя для защиты от воздуха и придания приятного глянцевого вида.
  5. Упаковка и маркировка.

Каких ингредиентов нужно избегать, выбирая помаду

К сожалению, не все производители подходят сознательно к созданию косметики и используют в косметике вредные компоненты.

Свинец

В 2012 году международное сообщество по регулированию косметики ICCR провело исследование более 113 образцов губных помад. Было установлено, что у 37% помад в составе есть свинец, содержание которого превышает 1 мг на кг.

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Косметологи уверяют, что в такой концентрации этот тяжелый металл безопасен для человека. С другой стороны, у свинца есть одно неприятное свойство — он может накапливаться в организме. Трудно подсчитать, сколько килограммов помады женщины «съедают» за год, поэтому лучше не покупать косметику, в составе которой есть свинец.

Вредные пигменты

Некоторые пигменты, которые используются для придания цвета помаде, получают из токсичной каменноугольной смолы. При попадании в организм она вызывает головные боли, тошноту и раздражение кожи.

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Стоит ли экономить, покупая дешевую помаду?

Качественные помады, особенно с хорошим, натуральным составом, стоят немало. Поэтому всегда есть соблазн сэкономить, выбрав дешевую косметику. Но экономя на помаде, вы рискуете как минимум выбросить деньги на ветер, а как максимум — нанести вред здоровью.

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В недорогих помадах используются самые дешевые ингредиенты, а значит, наверняка есть вредный свинец и небезопасные пигменты. Кроме того, такие помады могут производиться с нарушениями технологии.

Как выбрать хорошую помаду

Несколько советов, которые помогут найти помаду с идеальным составом:

  • Ищите на упаковке надпись «Lead-free» — «Без свинца».
  • Не покупайте стойкие помады — они содержат свинец, который обеспечивает им длительную стойкость.
  • Отказывайтесь от помад с резким, насыщенным ароматом. Большое количество ароматизаторов используют, как правило, чтобы скрыть неприятный запах химических ингредиентов. Кроме того, сильный запах отдушки может вызвать головную боль или аллергическую реакцию.
  • Избегайте помад с искусственными красителями.

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На протяжении тысяч лет губная помада менялась, но осталась самым востребованным средством, подчеркивающим женскую красоту. История губной помады еще пишется — она будет с нами до тех пор, пока существуют женщины и мода!

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