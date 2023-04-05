Как одновременно сварить много яиц к Пасхе, чтобы они не побились? Используйте духовку

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Опубликовано: 05.04.2023 11:57 , Обновлено: 06.09.2023

Планируете сварить к Пасхе несколько десятков яиц, но хотите сэкономить время? Есть способ, благодаря которому вы не только быстро справитесь задачей, но и будете уверены, что яйца при готовке не побьются друг о друга. Ведь сварить их вкрутую можно и в духовке.

Многие люди даже и не подозревают о таком методе приготовления яиц. Да, их действительно можно сварить в духовке, и при этом вам не понадобится ни грамма воды.

Задачу также облегчат форма для кексов. Вот как она выглядит:

Как сварить яйца в духовке?

Стоит заранее достать яйца из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

Установите духовку на 160-180 градусов по Цельсию и дождитесь, пока она нагреется.

Вставьте яйца в отверстия для кексов. Таким образом, каждое яйцо будет находиться в отдельном отсеке — они не разобьются и не выпадут, когда вы будете ставить их в духовку.

Поместите яйца в духовку на 15 минут. Готово! У них будет такой же вкус, как если бы их варили в воде.

[info_b]Кстати, чтобы яйца потом лучше чистились, положите их в миску с водой и льдом на несколько минут. Но если вам нужны целые яйца, лучше пропустите этот шаг, так как из-за большой разницы температур скорлупа может треснуть.[/info_b]

Сварить яйца в духовке с водой

Есть и другой способ варки яиц в духовке. Но тут вам понадобится вода.

Положите яйца в любую форму, которую можно ставить в духовку и залейте горячей водой (но не кипятком). Дайте им постоять 5-7 минут в комнате.

Затем поместите в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.