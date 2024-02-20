«Как мило» - Невозмутимый кот оказался в центре внимания на соревнованиях по боевым искусствам в Витебске

🎥 Видео

Опубликовано: 20.02.2024 14:49 , Обновлено: 20.02.2024

На юношеских соревнованиях по вьетнамским боевым искусствам "Вьет Во Дао", которые проходили в Витебске в минувшие выходные, в центре внимания оказались вовсе не лучшие борцы, а один усатый участник, который изначально не был заявлен в числе соревнующихся.

Региональный телеканал “Беларусь 4 Витебск” в своем официальном телеграм-канале опубликовали видео, на котором видно, как на матах в центре спортивного зала, где проводились выступления спортсменов, невозмутимо разлегся чёрно-белый кот. Боевые выпады и выкрики спортсменов, демонстрировавших свое мастерство буквально в нескольких шагах от него, судя по кадрам, нисколько не смущало кота. Прогонять с матов животное, впрочем, ни сами спортсмены, ни их тренеры, не торопились.

“Как мило”, - прокомментировал один из зрителей в TikTok, и не согласиться с ним невозможности.