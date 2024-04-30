В Полоцком районе грузовик врезался в дерево - водитель погиб

Опубликовано: 30.04.2024 22:11 , Обновлено: 30.04.2024

В Полоцком районе 30 апреля грузовик врезался в придорожное дерево, в результате водитель погиб на месте.

По информации Госавтоинспекции Витебской области, авария произошла днем на автодороге Н-3200 “Полоцк - Ушачи”.

Как рассказали в ГАИ, 47-летний водитель грузовика Shacman не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в придорожный кювет, где и врезался в дерево.

Фото: УВД Витебского облисполкома

Ранее Telegraf.news рассказывал о ДТП под Пинском, где столкнулись четыре автомобиля. По информации МВД, водитель Audi столкнулся с Renault Megane, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще двумя автомобилями — Renault Grand Scenic и Volkswagen. В результате аварии 78-летний водитель и его 69-летняя супруга, пассажирка Volkswagen, погибли на месте.

Под Пинском столкнулись четыре автомобиля — погибла семейная пара