У Соболенко появился новый партнер? Теннисистку заметили в компании основателя Oakberry в Мадриде

🎥 Видео

Опубликовано: 30.04.2024 20:26 , Обновлено: 30.04.2024

Белорусскую теннисистку Арину Соболенко заметили в компании бизнесмена и основателя бренда Oakberry Георгиоса Франгулиса на турнире в испанском Мадриде. В соцсети Х появилось видео, на котором заметно, как мужчина кладет свою руку ниже талии спортсменки.

Ролик с Соболенко и Франгулисом появился на канале News Aryna Sabalenka. После того, как мужчина положил руку ниже талии теннисистки, они заметили, что камеры направлены на них, и, судя по видео, Франгулис отошел в сторону.

Кто же такой этот Франгулис? Известно, что он основатель бренда Oakberry и автогонщик, бизнесмену 35 лет. Мужчина родился и вырос в Бразилии.

Скриншот: Anthony Rahayel / YouTube

Кстати, любопытно, что компания Oakberry ранее объявила о партнерстве с Соболенко. Бренд выпускает в том числе продукты питания, приготовленные из ягод асаи.

Пользователи X заметили, что в прошлом году Франгулис появился с другой женщиной, опубликовал с ней фото в Instagram, которое позже удалил. В одном видеоинтервью 2021 года на пальце бизнесмена заметили обручальное кольцо.

Ранее Telegraf.news рассказывал о смерти белорусского хоккеиста Константина Кольцова, который встречался с Соболенко. В пресс-службе хоккейного клуба “Салават Юлаев” причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. В то же время полиция США сообщила о версии суицида, рассказал портал UPI.com.

Умер белорусский хоккеист Кольцов, который встречался с Ариной Соболенко