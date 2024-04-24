В Могилёве при столкновении маршрутки с легковушкой пострадали шесть человек

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Опубликовано: 24.04.2024 14:25 , Обновлено: 24.04.2024

Утром в среду, 24 апреля, в Могилёве произошла авария с участием маршрутного такси. В результате столкновения с легковым Hyundai пострадали в общей сложности шесть человек.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 7:55 на улице Димитрова. В настоящее время по данному факту инспекторы проводят проверку, по результатам которой должны быть установлены виновники столкновения Hyundai с микроавтобусом Volkswagen.

Пока же в ГАИ лишь показали первые кадры с места ДТП и рассказали о состоянии пострадавших: из-за полученных травм госпитализация потребовалась 34-летней женщине, которая была за рулём Hyundai, водителю маршрутки и четырём его пассажирам медики смогли оказать необходимую помощь на месте, после чего всех решили отпустить домой.

В связи с данным ДТП в ГАИ призвали водителей проявлять “повышенное внимание и осторожность” на дорогах и “строго выполнять все требования Правил дорожного движения”.