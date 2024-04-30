В бывшей штаб-квартире Гитлера в Польше нашли детские скелеты без рук и ног

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Опубликовано: 30.04.2024 18:51 , Обновлено: 30.04.2024

Во время раскопок в Волчьем логове в Польше, которое когда-то служило лесной штаб-квартирой ближайшего окружения Гитлера, немецкие и польские археологи обнаружили ужасающую находку. Под деревянным полом в доме главнокомандующего Германа Геринга, примерно в 10 сантиметрах под землёй, учёные нашли остатки человеческого черепа. Дальнейшие раскопки выявили пять скелетов: трёх взрослых, подростка и младенца.

У всех пяти тел отсутствовали руки и ноги, что побудило польскую прокуратуру начать расследование того, были ли они жертвами военных преступлений нацистов. При этом археологи не обнаружили следов одежды или украшений, что позволяет предположить: тела жертв были разграблены и раздеты догола перед захоронением.

Волчье логово в Польше

Тем не менее, один из учёных заявил, что тела захоронили уже после постройки дома, поскольку останки не могли не заметить ранее:

“Те, кто прокладывал трубы, должны были обнаружить человеческие останки. Мы были совершенно потрясены”, — отметил польских исследователь Октавиан Бартошевский.

В свою очередь полиция Польши подчеркнула: за последние несколько лет преступлений подобного рода зафиксировано не было. Это, в свою очередь, говорит о том, что находка действительно имеет отношение ко Второй мировой войне и лично к Герману Герингу, который был одной из самых влиятельных фигур в нацистской партии.

Герман Геринг

Ранее любители-археологи уже находили в этом месте всевозможные реликвии, начиная от посуды и заканчивая личными вещами, которые могли принадлежать членам ближайшего окружения нацистов, пишет британская газета The Telegraph.

[info_b]Волчье логово состоит примерно из 200 зданий и было создано в оккупированной Польше в 1940 году, став одним из любимых убежищ Гитлера. Это также было место знаменитого неудачного покушения на фюрера 20 июля 1944 года, в ходе которого он чудом избежал гибели от бомбы, которую подложил Клаус Шенк фон Штауффенберг, нацистский офицер.[/info_b]

Стена плотины в Мазурских лесах, где располагался нацистский комплекс

Ранее Telegraf.news писал, что учёные-археологи при раскопках на юго-востоке Ирана обнаружили небольшой каменный флакон, в котором содержалось косметическое средство красного цвета. Исследователи пришли к выводу, что находку использовали для окрашивания губ почти 4000 лет назад.

Учёные обнаружили помаду для губ, которой около 4000 лет. Посмотрите, как она выглядела