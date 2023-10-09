Зачем вешать на сушилку для белья пластиковую бутылку? Пригодится особенно осенью
Вы когда-нибудь задумывались, как небольшая пластиковая бутылка может помочь вам высушить белье? Достаточно просто повесить ее на сушилку — поверьте, это станет настоящим спасением, особенно в холодные осенние или зимние дни.
Большинство из нас хотят постирать как можно больше одежды за один раз, а затем сталкиваются с проблемой, как ее скорее высушить. На помощь приходит пластиковая бутылка, которая спасет ситуацию.
Просто отрежьте оба конца бутылки и надрежьте с одной стороны, чтобы ее можно было легко повесить на перекладины сушилки, особенно на те, которые находятся снаружи (по краям).
Теперь повесьте на пластик полотенце или другую одежду. Так материал расправляется шире, что обеспечит больший доступ воздуха и сушка должна происходить гораздо быстрее.
Как еще ускорить сушку белья?
Для того чтобы белье быстрее испаряло влагу, необходимо обеспечить ему достаточное пространство (воздух должен иметь возможность поступать к нему).
Тесно развешенное белье со всех сторон окружено влагой, которая не имеет возможности нормально испаряться.
Влажную одежду лучше вешать на вешалки и только потом на сушилку. Дополнительным преимуществом будет то, что они не будут мяться, как это обычно бывает.
Когда вы сушите белье дома, убедитесь, что в помещении есть сквозняк, который помогает продувать воздух между тканями.
Помните, что недосушенная одежда может быстро заплесневеть и покрыться неприятными запахами. Не держите ее в стиральной машине слишком долго и не кладите влажную одежду в шкаф.
А ранее Телеграф писал, что делать, если не хватает места на сушилке для белья.
Не хватает места на сушилке для белья? Этот трюк позволит повесить в два раза больше одежды!