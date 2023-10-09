Зачем вешать на сушилку для белья пластиковую бутылку? Пригодится особенно осенью

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Опубликовано: 09.10.2023 08:23 , Обновлено: 09.10.2023

Вы когда-нибудь задумывались, как небольшая пластиковая бутылка может помочь вам высушить белье? Достаточно просто повесить ее на сушилку — поверьте, это станет настоящим спасением, особенно в холодные осенние или зимние дни.

Большинство из нас хотят постирать как можно больше одежды за один раз, а затем сталкиваются с проблемой, как ее скорее высушить. На помощь приходит пластиковая бутылка, которая спасет ситуацию.

Просто отрежьте оба конца бутылки и надрежьте с одной стороны, чтобы ее можно было легко повесить на перекладины сушилки, особенно на те, которые находятся снаружи (по краям).

Фото: YT/come cucinare

Теперь повесьте на пластик полотенце или другую одежду. Так материал расправляется шире, что обеспечит больший доступ воздуха и сушка должна происходить гораздо быстрее.

Как еще ускорить сушку белья?

Для того чтобы белье быстрее испаряло влагу, необходимо обеспечить ему достаточное пространство (воздух должен иметь возможность поступать к нему).

Тесно развешенное белье со всех сторон окружено влагой, которая не имеет возможности нормально испаряться.

Влажную одежду лучше вешать на вешалки и только потом на сушилку. Дополнительным преимуществом будет то, что они не будут мяться, как это обычно бывает.

Когда вы сушите белье дома, убедитесь, что в помещении есть сквозняк, который помогает продувать воздух между тканями.

Помните, что недосушенная одежда может быстро заплесневеть и покрыться неприятными запахами. Не держите ее в стиральной машине слишком долго и не кладите влажную одежду в шкаф.

А ранее Телеграф писал, что делать, если не хватает места на сушилке для белья.

Не хватает места на сушилке для белья? Этот трюк позволит повесить в два раза больше одежды!