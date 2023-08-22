Эта скрытая функция есть у многих сушилок для белья. Как найти?

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Опубликовано: 22.08.2023 10:32 , Обновлено: 05.09.2023

Многие бытовые приборы скрывают в себе дополнительные функции, а мы о них даже не догадываемся. Это относится и к складным сушилкам для белья, которые есть дома у многих. Оказывается, в некоторых моделях есть механизм, который значительно облегчит процесс сушки. Проверьте, есть ли такая функция у вашей сушилки.

Оказывается, с помощью этой особенности гораздо проще высушить больше белья за короткое время. Нужно обратить внимание всего на одну деталь.

Скрытую функцию показал в TikTok пользователь @cleaning_at83. У модели его сушилки для белья есть резиновые ручки. Как оказалось, их при необходимости можно разложить в стороны. Это позволяет без проблем дополнительно повесить несколько предметов одежды на вешалках, вынутых из шкафа.

[link href=“https://www.tiktok.com/@cleaning_at83?refer=embed” title=“@cleaning_at83” target=“_blank” rel=“noopener”] @cleaning_at83 [/link] How do you dry your clothes? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/laundry?refer=embed” title=“laundry” target=“_blank” rel=“noopener”] #laundry [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tip?refer=embed” title=“tip” target=“_blank” rel=“noopener”] #tip [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/rainyday?refer=embed” title=“rainyday” target=“_blank” rel=“noopener”] #rainyday [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Little-Bitty-Pretty-One-225831885501845504?refer=embed” title=”♬ Little Bitty Pretty One - Thurston Harris” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Little Bitty Pretty One - Thurston Harris [/link]

Есть ли такая функция у вашей сушилки? Это значительно облегчает сушку большого количества рубашек и брюк. Если нет, то при покупке новой стоит обратить внимание на эту функцию в магазине.

Многие в комментариях удивились, что резиновые ручки раскладываются. Другие поделились своими собственными способами быстрой и эффективной сушки белья:

Я вешаю [одежду] на карнизы и дверные рамы вечером, когда все ложатся спать.

Немного приоткрываю окно, делаю это каждый день, и белье сохнет на удивление быстро.

А ранее Телеграф писал, как высушить вещи после стирки за 1,5 часа с помощью простыни.

Как высушить вещи после стирки за 1,5 часа? Вот способ с помощью… простыни