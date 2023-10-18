Как не замерзнуть ночью, если батареи плохо греют? Женщина, прожившая без отопления 4 года, дала советы

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Опубликовано: 18.10.2023 12:10 , Обновлено: 18.10.2023

Осенью и зимой, особенно в морозные ночи, одна из главных задач — сохранить тепло в доме и согреться. Но что делать, если батареи не могут нормально обогреть комнаты? Одна женщина, которая утверждает, что прожила без отопления целых 4 года поделилась своими советами о том, как быстр согреться ночью и спокойно заснуть.

Клэр дэ Лис живет в Великобритании и известна пользователям TikTok под ником @klairedelysofficial. В своем профиле она рассказывает в основном о том, как обогреть квартиру и не потратить при этом целое состояние.

Она также поделилась, как обходится без отопления в холодные ночи.

Первый способ очевиден — это грелка. Если ее нет под рукой, то отличной альтернативой может стать бутылка, наполненная теплой водой. Важно, однако, не прикладывать ее непосредственно к телу, чтобы не обжечься. Лучше всего завернуть ее в полотенце или футболку.

“Если вы ложитесь спать очень-очень холодным, ваше тело не очень хорошо реагирует на то, что вы обжигаетесь, и довольно удивительно, как быстро вы обожжетесь, даже не осознавая этого, — объяснила она.

Еще одна хитрость тиктокерши — спать под одеялом большего размера, чем кровать. Кроме того, в холодные ночи может пригодиться покрывало.

“Главное, что вам нужно, — это вес, поэтому можно положить одеяло на кровать, а сверху накрыть покрывалом”, - рассказала она.

Однако на этом советы Клэр не закончились. Женщина отметила, что важную роль также играют шторы. Она посоветовала повесить одни на двери. По ее словам, вы ощутите большую разницу.

Есть еще несколько способов не замерзнуть ночью. Ими поделился британский эксперт по сну Джеймс Хигинс для Express.co.uk.

Свечи и горшки для цветов

По его словам, для обогрева комнаты можно использовать свечи и терракотовые цветочные горшки.

Положите четыре свечи на небольшой металлический поднос, а сверху поставьте два горшка.

“С точки зрения безопасности, лучше всего находиться в одной комнате со свечами, пока они горят, чтобы убедиться, что все работает правильно, и держать их подальше от детей, домашних животных и всего легковоспламеняющегося, — предупредил специалист.

Наматрасник

Также, по словам эксперта, “наматрасники могут стать одним из лучших вложений в ваш сон, а их согревающие свойства — лишь дополнительным плюсом”.

Он отметил, что у наматрасника могут быть различные наполнители, и от их наполнения зависит уровень сохранения тепла. В зимний период матрасы с пеной с эффектом памяти или микрофиброй отлично сохраняют тепло и обеспечивают дополнительный уровень комфорта.

Кашемировые носки

По словам эксперта по сну, кашемир сохраняет в три раза больше тепла, чем обычные шерстяные.

“Эти фантастические свойства, к сожалению, могут сделать носки более дорогим продуктом, однако существует множество постельных носков из кашемира, смешанного с хлопком, которые не дадут вашим пальцам замерзнуть в течение ночи”, — добавил он.

Горячие напитки

Если перед сном выпить горячий напиток, то в желудке окажется теплая жидкость, которая временно повысит температуру тела, отметил Джеймс.

Однако, стоит пить перед сном напитки, не содержащие кофеина и сахара.

“Горячая чашка также поможет расслабить разум и тело, а ромашка или лаванда - отличные натуральные ингредиенты для этого”, — резюмировал эксперт.

“Зимний режим” на окнах

Существуют и другие способы сохранения тепла в доме, например, установка “зимнего режима” в окнах. Как его установить? Об этом ранее писал Телеграф.

Эта функция скрыта во многих окнах. Как перевести их в «зимний режим»?