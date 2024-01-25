Действительно ли стрижка ускоряет рост волос? Эксперты дали однозначный ответ

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Опубликовано: 25.01.2024 10:40 , Обновлено: 25.01.2024

Существует распространенное убеждение, что регулярная стрижка способна ускорить рост волос и сделать их более здоровыми. Однако, насколько это соответствует действительности?

Нередко люди пытаются стимулировать волосяные луковицы к росту с помощью специальных масок, скрабов и других домашних методов. Однако вокруг этой темы ухода за волосами сложилось множество мифов, в которые мы верим и которые не соответствуют действительности.

Один из укоренившихся примеров - убеждение, что подстригание волос влияет на скорость их роста. Однако на самом деле, как утверждают стилисты, это всего-навсего распространенный миф.

Почему подстригание кончиков не ускоряет рост волос?

Частая стрижка — это желанная процедура по уходу за волосами, которая очень хорошо сказывается на общем виде прически. Кончики подвержены повреждениям, расщеплению и ломкости, которые возникают во время повседневных действий, таких как укладка, расчесывание и моделирование, когда волосы подвергаются термическому воздействию. То, как мы ежедневно ухаживаем за волосами (кондиционеры, маски, витаминные сыворотки и т. д.), и даже то, как мы вытираем волосы после шампуня, также влияет на их состояние.

Поэтому подстригание кончиков - это своего рода средство для устранения повреждений и проверенный способ придать волосам более свежий вид. Однако это никак не влияет на рост волос. Уход за волосами для ускорения их роста должен начинаться с кожи головы.

А что влияет на рост волос?

Считается, что волосы растут в среднем на 1 см в месяц. От чего же зависит скорость? Здесь стоит упомянуть несколько факторов, таких как:

факторы здоровья - например, выпадение волос в результате болезни;

генетические и гормональные факторы - высокий уровень мужских половых гормонов способствует более быстрому росту волос;

пол - у мужчин волосы растут гораздо быстрее, чем у женщин;

возраст - наиболее быстрый рост наблюдается в возрасте от 15 до 30 лет;

уход - использование специализированных шампуней, масок для волос и т.д;

температура - слишком резкие перепады температуры могут негативно повлиять на скорость роста волос.

Как ускорить рост волос?

Поддерживать организм в хорошем состоянии, следить за своим питанием и употреблять в пищу полезные продукты, такие как цельнозерновой хлеб, крупы, овощи, молочные продукты, орехи, ягоды и цитрусовые, масличные культуры - вот лишь некоторые из пунктов, которые вы должны включить в свой рацион. Сбалансированное питание, богатое витаминами и необходимыми элементами, непременно улучшит состояние волос. Люди, страдающие от недоедания, страдают от выпадения волос и гораздо медленнее отращивают новые, так что очевидно, что диета - вопрос немаловажный.

Чтобы позаботиться о своих волосах, уменьшить их выпадение и ускорить рост, вам следует внести несколько изменений в свой уход за волосами. В аптеках и магазинах можно найти множество средств для ускорения роста волос. Специальные шампуни, кондиционеры и салфетки, которые втираются в кожу головы, стимулируют рост корней волос. С другой стороны, следует избегать тяжелых укладочных средств, таких как спреи для волос, отметили эксперты портала Medonet.

Также стоит упомянуть о возрасте, который влияет на все процессы в человеческом организме. С возрастом меняется не только наше мировоззрение, но и внешний вид тела, кожа, физическое состояние и фигура. Кроме того, поседение и чрезмерное выпадение волос - естественный процесс. В этом случае скорость роста волос значительно замедляется, что приводит к их заметному поредению.

Росту волос можно также способствовать, принимая правильные добавки. Особенно рекомендуется принимать витамины группы В, а также витамины А, Е и биотин.

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