Почему осенью волосы выпадают чаще? Трихолог назвала 2 основные причины. А что делать?

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Опубликовано: 20.10.2023 14:00 , Обновлено: 20.10.2023

Каждый день мы теряем определенное количество волос, и это нормальное явление. Если у нас выпадает от 50 до 150 волос, это не должно вызывать беспокойства. Однако в холодный период мы часто замечаем, что эта тенденция усиливается. В чем же причина? Врач-трихолог объяснила, почему осенью волосы выпадают чаще.

Сезонное выпадение волос — это недуг, которым страдают многие из нас. Особенно часто он встречается весной и осенью, что напрямую связано с биологическим циклом человека и изменением гормонального фона.

«Осенью в организме снижается уровень эстрогена. А ведь именно этот гормон отвечает за состояние волос: он предотвращает их выпадение, отвечает за продление фазы роста волос и стимулирует появление новых волос», - рассказала трихолог Эвелина Высочанская.

Кроме того, по ее словам, “в это время года наблюдается повышение уровня тестостерона, вместе с которым может повышаться и его производное — дигидротестостерон, негативно влияющий на волосяные фолликулы”.

Погода — холодный ветер или влажность — также не способствует поддержанию волосяных фолликулов в здоровом состоянии. К этому добавляются стресс, снижение уровня витамина D, вялость и типичная осенняя хандра. Все эти факторы негативно влияют на состояние нашего организма и волос.

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Что делать и как поддержать кожу головы?

Профилактические меры необходимо принимать уже летом, заявила трихолог.

“Летом важно защищать кожу головы, надевая подходящее покрытие или проводя больше времени в тени. Тем не менее, летом также важен правильный гигиенический уход за кожей головы: мытье волос высококачественными шампунями и использование соответствующих косметических средств - очищающей сыворотки и стимулирующей эмульсии для кожи головы”, — отметила эксперт.

Помимо правильного очищения и увлажнения, важную роль для состояния волос играет сбалансированное питание. В ежедневном осеннем меню должны быть продукты, богатые: витаминами A, C, E, D3, группы B, Омега-3, магнием, цинком и железом.

Следует также помнить, особенно осенью, что нельзя выходить на улицу с мокрыми волосами, а головные уборы должны быть изготовлены из натуральных материалов. Стоит позаботимся еще и о том, чтобы головные уборы не вызывали длительного и тесного контакта с кожей.

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