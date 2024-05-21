С этой головоломкой справятся лишь единицы? Вместо вопроса — вовсе не цифра 6

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Опубликовано: 21.05.2024 12:36 , Обновлено: 21.05.2024

Проблема в головоломках не всегда заключается в логических или математических правилах. Иногда случается так, что наибольшую трудность представляет автор загадки, а точнее ответ на вопрос «что имел в виду автор?». Посмотрите на эту головоломку и узнайте, почему число 6 не является правильным ответом.

Цифра 6

Глядя на этот набор чисел, на ум сразу приходит одно решение - цифра 6. В пользу этого выбора может быть несколько аргументов.

Первый — то, что в верхнем ряду мы, несомненно, видим три нечетных числа, а в нижнем — три четных. Согласно этому правилу, вместо знака вопроса нужно подставить 6.

Еще одно возможное решение - добавить 1 к цифре в верхнем ряду, чтобы получить цифру в нижнем ряду. Таким образом, 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4 и 5 + 1 = 6. Опять же, хорошим ответом кажется цифра 6.

Однако, согласно условия автора загадки, цифра 6 не является правильным ответом.

Правильный ответ точно знают… водители?

В случае с этой загадкой ее создатель использовал крайне нестандартный подход к теме, поскольку решение… не является числом или цифрой, а правильным ответом является… буква R. Почему?

Эти квадраты представляют собой изображение коробки передач, знакомой большинству водителей. Цифры, написанные в квадратах, соответствуют передачам, а буква R означает задний ход. Именно это и имел ввиду автор головоломки.

[info_b]Однако, стоит отметить, что здесь есть одна загвоздка. Не все ручки переключения передач выглядят так. Во-первых, даже на пятиступенчатых коробках задний ход может находиться слева от первой передачи.

А вторая проблема связана с шестиступенчатыми коробками передач, где на данном месте… цифра 6.[/info_b]

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