Как правильно оставлять машину — на ручнике или передаче? Механики разрешили вечный спор

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Опубликовано: 07.04.2023 12:28 , Обновлено: 07.04.2023

Водители делятся на тех, кто оставляет автомобиль на передаче, и тех, кто затягивает ручной тормоз. Есть также третья группа, которая делает и то, и другое. Но какое из этих решений является наиболее безопасным и лучшим для автомобиля? Вот что говорят механики об извечной дилемме.

Нужен ли вам ручной тормоз?

В новых автомобилях, оснащенных электрическим ручным тормозом, у водителя обычно нет выбора — ручной тормоз срабатывает сам. Но в старых моделях с традиционным механическим ручным тормозом и механической коробкой передач есть выбор способа обездвиживания автомобиля при остановке.

Применение ручного тормоза обездвиживает автомобиль на склоне и всегда является эффективным дополнением к включенной передаче при остановке, которая обездвиживает коробку передач.

На самом деле серьезных противопоказаний к использованию ручника в любых условиях нет,но, например, зимой ручник может стать причиной неприятностей. В сильный мороз тормозные колодки могут примерзнуть к диску, что сделает движение невозможным. То же самое может произойти, если трос ручного тормоза на задних колесах неисправен или заедает, например, после длительной стоянки — нажатие на тормоз блокирует колеса, поэтому может возникнуть проблема с троганием с места.

Использование ручного тормоза специалисты рекомендуют в основном при оставлении автомобиля на холмах и спусках — там, где местность неравномерная и автомобиль может катиться вниз по склону. Тогда стоит закрепить машину ручным тормозом и при этом оставить авто на передаче.

Если вы оставляете машину на ровной ровной площадке, вы можете использовать любой из этих вариантов.

[info_b]В то же время другие механики утверждают, что примерзание колодок из-за ручника — это миф.

«Если колодки начали регулярно примерзать при использовании «ручника», значит, что-­то случилось либо с задними тормозными механизмами, либо тросы ручника вышли из строя. «Ручник» -­ это герметичная трубка, внутри которой проходит трос. Он сделан так, что ни при каких условиях туда не должна попадать влага», — заявил автомеханик Александр Кириллов.

Некоторые специалисты также считают, что если оставлять машину «на скорости», то со временем коробка может выйти из строя. [/info_b]

Как правильно оставлять машину на передаче?

На склонах, помимо ручного тормоза, механики рекомендуют оставлять автомобиль на передаче. Процедура проста, но она также зависит от того, в каком направлении стоит автомобиль.

Если автомобиль припаркован на подъеме, поставьте его на ручной тормоз и включите первую передачу, затем отпустите сцепление и тормоз. Автомобиль не должен двигаться, поэтому прежде чем выходить из машины, убедитесь, что она не катится.

При парковке автомобиля “под уклон” поставьте автомобиль на ручной тормоз и включите заднюю передачу. Выходите из автомобиля только тогда, когда убедитесь, что автомобиль устойчив и не движется.

Кроме того, если вы паруетесь на уклоне, эксперты советуют вывернуть колеса. Этот метод гарантирует, что в случае отказа ручного тормоза и коробки передач автомобиль не покатится вниз по склону, а упрется колесом в бордюр и останется на месте.

Как правильно парковать машину с автоматической коробкой передач?

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют специальное передаточное число для парковки автомобиля, обозначенное буквой P.

При остановке автомобиля с автоматической коробкой передач лучше всего сначала поставить машину на ручной тормоз (или включить электрический), держа ногу на тормозе, и только потом переключить коробку передач в положение P.

По мнению многих механиков, такой способ снижает нагрузку на коробку передач и продлевает срок ее службы. Здесь ручник берет на себя самую важную роль в остановке автомобиля, и только когда он отказывает, автомобиль полагается на передаточное число P в коробке передач.

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