Сколько животных на картинке? Не каждый заметит больше пяти
На этой картинке изображено множество животных различных форм и размеров. Но сколько их на самом деле присутствует на иллюстрации? Не каждый сможет заметить больше пяти существ. Проверьте свою внимательность и сообразительность.
Сколько животных спрятано на картинке ниже? Автор этого видео в TikTok дал 20 секунд, чтобы ответить. Будьте внимательны, по истечении этого времени ответы начнут появляться на записи, поэтому на всякий случай запустите секундомер и отсчитайте время самостоятельно.
[info_b]Однако в ролике показаны не все животные. Полный ответ вы найдете ниже.[/info_b]
Правильный ответ
Задание было не из легких, и найти 7 животных уже можно считать настоящим успехом. В глаза сразу бросаются:
- слон;
- осел;
- собака;
- кошка;
- мышь.
При более внимательном рассмотрении можно обнаружить также:
- рыбу (в глазу слона);
- черепаху (в ухе животного);
- змею (хвост слона);
- дельфина (хобот);
- комара (над задней частью осла);
- крокодила.
Итого 11 животных. Но дальше начинается настоящее испытание. Дело в том, что некоторые также видят (хотя фигуры уже меньше похожи на названных животных):
- креветку (в ногах слона, слева);
- рыбу-меч (в ногах слона, справа);
- бобра (на голове слона);
- курицу (в ушах осла);
- голову птицы (над хоботом).
Тогда получается, что на картинке — 16 существ.
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