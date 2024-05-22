Сколько животных на картинке? Не каждый заметит больше пяти

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Опубликовано: 22.05.2024 13:37 , Обновлено: 22.05.2024

На этой картинке изображено множество животных различных форм и размеров. Но сколько их на самом деле присутствует на иллюстрации? Не каждый сможет заметить больше пяти существ. Проверьте свою внимательность и сообразительность.

Сколько животных спрятано на картинке ниже? Автор этого видео в TikTok дал 20 секунд, чтобы ответить. Будьте внимательны, по истечении этого времени ответы начнут появляться на записи, поэтому на всякий случай запустите секундомер и отсчитайте время самостоятельно.

[info_b]Однако в ролике показаны не все животные. Полный ответ вы найдете ниже.[/info_b]

Правильный ответ

Задание было не из легких, и найти 7 животных уже можно считать настоящим успехом. В глаза сразу бросаются:

слон;

осел;

собака;

кошка;

мышь.

При более внимательном рассмотрении можно обнаружить также:

рыбу (в глазу слона);

черепаху (в ухе животного);

змею (хвост слона);

дельфина (хобот);

комара (над задней частью осла);

крокодила.

Итого 11 животных. Но дальше начинается настоящее испытание. Дело в том, что некоторые также видят (хотя фигуры уже меньше похожи на названных животных):

креветку (в ногах слона, слева);

рыбу-меч (в ногах слона, справа);

бобра (на голове слона);

курицу (в ушах осла);

голову птицы (над хоботом).

Тогда получается, что на картинке — 16 существ.

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