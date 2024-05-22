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Сколько животных на картинке? Не каждый заметит больше пяти

Сколько животных на картинке? Не каждый заметит больше пяти
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На этой картинке изображено множество животных различных форм и размеров. Но сколько их на самом деле присутствует на иллюстрации? Не каждый сможет заметить больше пяти существ. Проверьте свою внимательность и сообразительность.

Сколько животных спрятано на картинке ниже? Автор этого видео в TikTok дал 20 секунд, чтобы ответить. Будьте внимательны, по истечении этого времени ответы начнут появляться на записи, поэтому на всякий случай запустите секундомер и отсчитайте время самостоятельно.

[info_b]Однако в ролике показаны не все животные. Полный ответ вы найдете ниже.[/info_b]

Правильный ответ

Задание было не из легких, и найти 7 животных уже можно считать настоящим успехом. В глаза сразу бросаются:

  • слон;
  • осел;
  • собака;
  • кошка;
  • мышь.

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При более внимательном рассмотрении можно обнаружить также:

  • рыбу (в глазу слона);
  • черепаху (в ухе животного);
  • змею (хвост слона);
  • дельфина (хобот);
  • комара (над задней частью осла);
  • крокодила.

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Итого 11 животных. Но дальше начинается настоящее испытание. Дело в том, что некоторые также видят (хотя фигуры уже меньше похожи на названных животных):

  • креветку (в ногах слона, слева);
  • рыбу-меч (в ногах слона, справа);
  • бобра (на голове слона);
  • курицу (в ушах осла);
  • голову птицы (над хоботом).

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Тогда получается, что на картинке — 16 существ.

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