Сколько цифр на картинке? Лишь самые способные смогут дать точный ответ

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Опубликовано: 05.02.2024 13:06 , Обновлено: 05.02.2024

На первый взгляд эта головоломка кажется простой. Однако если вы посмотрите на картинку подольше, то измените свое мнение. Оказывается, ответ на вопрос, сколько на картинке цифр, не так очевиден. Говорят, что только люди с подвижным умом смогут справится с заданием.

Черный фон с несколькими цифрами вызвал большой интерес и немало споров среди интернет-пользователей. Многие не смогли понять, сколько цифр на самом деле на картинке.

Большинство людей, вероятно, без проблем увидят там 2, 4, 6, 8 и 9, но некоторые считают, что на картинке изображены все цифры от 0 до 9. А кто-то утверждает, что некоторые появляются по несколько раз.

Как такое возможно? Еще раз внимательно посмотрите на рисунок выше и попробуйте определить все цифры, которые там видны.

Правильный ответ

Самое сомнительное число - 5, которое больше похоже на букву S, чем на себя. То же самое можно сказать и о цифре 0, которая идеально круглая, как буква О.

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А что думаете вы? Не стесняйтесь переслать ссылку с головоломкой своим друзьям. Будет интересно посмотреть, сколько цифр они смогут найти. Возможно, вместе вы откроете еще больше на этой картинке.

Ранее Телеграф предлагал головоломку, которая эффективно проверит вашу внимательность и то, насколько натренирован ваш мозг. Нужно ответить, сколько квадратов на картинке.

Сколько квадратов на картинке? Только самые умные найдут все с первого раза