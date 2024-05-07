Получится только у самых умных? Найдите правильный ответ

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Опубликовано: 07.05.2024 13:34 , Обновлено: 07.05.2024

Поиск решений математических головоломок — не только отличная тренировка для мозга, но и развлечение. Создавать ассоциации, искать закономерности и соревноваться в поисках решений с другими людьми - это то, что нравится всем. Попробуйте решить эту головоломку сами и посмотрите, сможете ли вы прийти к правильному результату.

Первый взгляд на эти задачи может вызвать как минимум головную боль. Ну, потому что как 11 + 11 = 4? Ведь все знают, что правильный результат - 22.

А 12 + 12 = 9? Даже дети младшего школьного возраста знают, что в сумме должно получиться 24. Так как же приступить к решению этого уравнения?

По правилам математики

Самый простой вариант решения — не “отвергать” математические правила. В этом случае все необычайно просто.

Так, вы можете просто “забыть” о первых двух уравнениях, считая их неверными. Перейдите сразу к третьей строке, где сложите 13 + 13 и получите результат 26.

Но чтобы действительно решить всю головоломку, придется мыслить нестандартно и немного «отступить» от правил математики.

Измените задачи

Если вы решили не сдаваться, можно сделать следующим образом — немного изменить задачи.

Так, если добавить знаки сложения между двумя единицами в первом ряду и заключить их в скобки, а затем заменить знак сложения на умножение, то получится следующая операция (1 + 1) * (1 + 1).

(1 + 1) * (1 + 1) = 2 * 2 = 4.

В этом случае получится выражение (a+b) * (a+b). Получится ли применить его к задаче во втором ряду?

(1 + 2) * (1 + 2) = 3 * 3 = 9.

Да, мы получили правильный ответ. Поэтому, применив схему к третьей задаче, мы получим:

(1 + 3) * (1 + 3) = 4 * 4 = 16.

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