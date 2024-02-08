Головоломка для самых сообразительных. Переместите одну спичку, чтобы исправить задачу

📷 Фото

Опубликовано: 08.02.2024 11:50 , Обновлено: 08.02.2024

Головоломки - отличный способ развлечься и потренировать свой ум. Они требуют логического мышления, креативности и интуиции. И одна из самых интересных головоломок - задача с перемещением спички. Эта может заставить мозг кипеть, поэтому справятся с ней только самые сообразительные.

На изображении — задача, составленная с помощью спичек, но она не является правильной. Вам нужно переместить всего одну спичку так, чтобы результат оказался верным. Подумайте немного, и вы обязательно найдете простое решение.

Подсказка

Если вы уже несколько минут смотрите на картинку и не видите ничего, что могло бы навести вас на решение, лучше сделать перерыв. Математика и логика отвергают все эмоции, а значит, и давление. В конце концов, если вы не найдете подходящего варианта, ничего страшного в вашей жизни не произойдет. Следует помнить, что эту область отличает холодный расчет и только один правильный результат.

Возможно, вам поможет небольшая подсказка. Посмотрите на число 9. Его очень легко превратить в другую цифру, которая есть на изображении.

Решение

Не догадались? Или вы щелкаете такие задания как орешки и просто хотите убедиться, что ответ правильный? Тогда читайте ниже.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь”]

Как вы уже, возможно, поняли, 9 можно легко превратить в 5 — для этого достаточно убрать одну вертикальную спичку. Куда же ее положить?

Конечно, получившаяся задача “5 - 0 = 5” уже правильная. Однако, это не соответствует заданию. Нужно переместить спичку, а не убрать ее.

Так, эту спичку нужно положить на знак вычитания, который тут же превратится в сложение. Получится “5 + 0 = 5”.

[/scryt_b]

Вы все еще находите головоломку со спичками сложной? Решайте такие задачи чаще, и вы обязательно станете мастером математических уравнений.

Ранее Телеграф публиковал простейшую головоломку, которая все же разделила тысячи пользователей на два лагеря. Сколько должно получится на самом деле?

Эта простейшая головоломка разделила тысячи пользователей на два лагеря. Но есть только один правильный ответ