И что тут сложного? Очередная головоломка уровня начальной школы разделила людей на два лагеря
Простые уравнения из учебников начальной школы представляют собой довольно сложную задачу для взрослых. Многие из таких заданий становятся вирусными и распространяются в Интернете, и люди спорят о том, как правильно их решать. В сети появилась новая задачка, в которой у пользователей получаются совершенно разные ответы. А вы справитесь?
Одно уравнение и несколько решений
Теоретически уравнение 46+4×4-4×2 не должно представлять ни малейшей проблемы для тех, кто закончил начальную школу. Оно состоит только из натуральных чисел, в нем нет скобок, а единственными операциями, которые необходимо выполнить, являются сложение, вычитание и умножение. Просто следуйте порядку действий — и получите правильный ответ.
К сожалению, теория - это одно, а практика - совсем другое. Оказывается, уравнение, которое может решить практически любой ученик начальной школы, вызывает массу проблем у взрослых. Они публикуют разные решения, и некоторые даже получают трехзначный результат.
Сначала попробуйте решить уравнение самостоятельно. А ниже вы найдете правильный ответ.
Как правильно решить уравнение?
Ключом к решению задачи является порядок выполнения операций. Поэтому напомним, что сначала следует выполнить вычисления, указанные в скобках. Здесь их нет, поэтому вам будет проще.
Затем, выполняя вычисления слева направо, сделайте умножение и деление, и, наконец, сложение и вычитание. После этого напоминания вы наверняка сможете дать правильное решение уравнения.
[scryt_b title=“Правильный ответ”]
46+4×4-4×2 = 54 . Если вы все еще сомневаетесь, давайте пройдемся по следующим шагам. Сначала нужно выполнить умножение, то есть 4×4 и 4×2. Вы получите результаты 16 и 8 соответственно. После этих операций наше уравнение выглядит следующим образом: 46+16-8=?, а после выполнения сложения и вычитания результат равен 54.[/scryt_b]
Ранее Телеграф публиковал задачу, которая поставила в тупик многих людей. Там все дело также в порядке вычислений. Сможете ли правильно посчитать: 15-1(12:4+1)=?
Эта головоломка поставила в тупик многих. Какой ответ правильный?