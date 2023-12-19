И что тут сложного? Очередная головоломка уровня начальной школы разделила людей на два лагеря

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Опубликовано: 19.12.2023 15:17 , Обновлено: 19.12.2023

Простые уравнения из учебников начальной школы представляют собой довольно сложную задачу для взрослых. Многие из таких заданий становятся вирусными и распространяются в Интернете, и люди спорят о том, как правильно их решать. В сети появилась новая задачка, в которой у пользователей получаются совершенно разные ответы. А вы справитесь?

Одно уравнение и несколько решений

Теоретически уравнение 46+4×4-4×2 не должно представлять ни малейшей проблемы для тех, кто закончил начальную школу. Оно состоит только из натуральных чисел, в нем нет скобок, а единственными операциями, которые необходимо выполнить, являются сложение, вычитание и умножение. Просто следуйте порядку действий — и получите правильный ответ.

К сожалению, теория - это одно, а практика - совсем другое. Оказывается, уравнение, которое может решить практически любой ученик начальной школы, вызывает массу проблем у взрослых. Они публикуют разные решения, и некоторые даже получают трехзначный результат.

Сначала попробуйте решить уравнение самостоятельно. А ниже вы найдете правильный ответ.

Как правильно решить уравнение?

Ключом к решению задачи является порядок выполнения операций. Поэтому напомним, что сначала следует выполнить вычисления, указанные в скобках. Здесь их нет, поэтому вам будет проще.

Затем, выполняя вычисления слева направо, сделайте умножение и деление, и, наконец, сложение и вычитание. После этого напоминания вы наверняка сможете дать правильное решение уравнения.

[scryt_b title=“Правильный ответ”]

46+4×4-4×2 = 54 . Если вы все еще сомневаетесь, давайте пройдемся по следующим шагам. Сначала нужно выполнить умножение, то есть 4×4 и 4×2. Вы получите результаты 16 и 8 соответственно. После этих операций наше уравнение выглядит следующим образом: 46+16-8=?, а после выполнения сложения и вычитания результат равен 54.[/scryt_b]

Ранее Телеграф публиковал задачу, которая поставила в тупик многих людей. Там все дело также в порядке вычислений. Сможете ли правильно посчитать: 15-1(12:4+1)=?

Эта головоломка поставила в тупик многих. Какой ответ правильный?