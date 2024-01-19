Многие не могут решить этот тест на интеллект. Какое число должно получиться?

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Опубликовано: 19.01.2024 13:39 , Обновлено: 19.01.2024

Решение математических головоломок - отличное упражнение на развитие навыков логического мышления. Кроме того, они позволяют проверить уровень вашего IQ. Считаете ли вы себя обладателем интеллекта выше среднего? Тогда у вас не должно возникнуть проблем с решением приведенного ниже уравнения. Однако, важно помнить кое-что из математики.

Приведенная ниже математическая загадка - это уравнение, которое фигурировало в одном из тестов на интеллект семьдесят лет назад. Чтобы решить ее правильно, вам нужно продемонстрировать свою способность логически мыслить и анализировать данные. Кроме того, крайне важно запомнить важное для математики правило о порядке операций. Без этого у вас не будет шансов дать правильный ответ.

Это математическое уравнение доставляет немало хлопот тем, кто его решает, а все потому, что они не могут запомнить порядок выполнения операций. Если вы его знаете, то наверняка дадите правильный ответ. Уравнение выглядит следующим образом:

8 + 8 ÷ 8 + 8 x 8 - 8 = ?

Знаете ли вы, каким будет правильный результат? Правильный ответ вы найдете ниже.

Решение

Приведенное выше уравнение состоит только из чисел восемь, которые последовательно складываются, делятся, умножаются и вычитаются. Однако чтобы решить его правильно, нужно считать не слева направо, а по правилу порядка операций.

В данном случае мы имеем дело сначала с делением и умножением, а затем со сложением и вычитанием.

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Таким образом, уравнение будет выглядеть следующим образом:

8 ÷ 8 = 1, а 8 x 8 = 64, следовательно:

8 + 1 + 64 - 8 = ?

Если в уравнении уже есть только сложение и вычитание, то считаем слева направо:

8 + 1 = 9; 9 + 64 = 73; 73 - 8 = 65

Решение: 8 + 8 ÷ 8 + 8 ⋅ 8 - 8 = 65

Этот результат является единственно верным при выполнении данной операции. В этом тесте на интеллект многие люди дают неправильные результаты, например 64, 65, 72 или 80. Это говорит о том, что они не соблюдали правило о порядке выполнения операций и допускали ошибки в своих вычислениях.

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Вы ответили правильно? Если да, то поздравляем! Если нет, не расстраивайтесь.

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