Не все взрослые справятся с этой задачей. Поставьте правильно 2 символа

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Опубликовано: 04.12.2023 15:12 , Обновлено: 04.12.2023

В Сети можно найти множество иллюзий, головоломок и логических задач, Но не всегда взрослые могут справиться с ними легко и быстро. Предлагаем вам проверить вашу сообразительность и логическое мышление, решив простую математическую загадку. Нужно правильно поставить всего два символа.

[info_b]Регулярное решение головоломок, математических задач или кроссвордов укрепляет и развивает структуры, отвечающие за логическое мышление. Несколько минут в день, посвященных этому занятию, помогают развить такие мыслительные процессы, как сравнение, анализ, синтез и обобщение. Они отлично подходят не только для детей, но и для взрослых.[/info_b]

Эта простая математическая загадка заставляет взрослых усомниться в своих навыках и знаниях, полученных в начальной школе. Нужно придумать, какие арифметические знаки — плюс, минус, деление или умножение — следует вставить между цифрами, чтобы результат остался верным.

[info_b]Чтобы быстро и без проблем справиться с этим заданием, сначала нужно вспомнить правила о порядке выполнения операций.[/info_b]

Разгадка

Прежде всего, давайте вспомним, что порядок выполнения математических операций следующий: сначала умножение и деление, затем сложение и вычитание.

Таким образом, применяя вышеуказанные правила, мы должны использовать минус и знак деления, чтобы решить эту загадку.

Тогда решение будет выглядеть следующим образом:

7-7:7=6.

Первым действием, которое мы выполним, будет деление, поэтому:7-1=6.

Ранее Телеграф писал, что пользователи в Интернете разделились на два лагеря из-за уравнения, которое с виду вполне себе простое. Несколько цифр заставили людей придумывать новые методы решения. Хотя, на самом деле, с первого взгляда стало понятно, кто учился на уроках. Итак, что не так с этим уравнением? Проверьте себя.

Это уравнение разделило пользователей Интернета на два лагеря. Проверьте, можете ли вы решить его правильно