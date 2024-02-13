Учёные нашли на дне Балтийского моря километровую стену возрастом 10 тыс лет

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Опубликовано: 13.02.2024 10:00 , Обновлено: 13.02.2024

Учёные заявили, что каменная стена, обнаруженная на дне у балтийского побережья Германии, может быть старейшей известной мегаструктурой, построенной людьми в Европе. По некоторым подсчётам ее возраст не менее 10 тыс лет.

Стена, которая тянется почти на километр в Мекленбургском заливе, была обнаружена случайно примерно в 10 км от берега, когда ученые испытывали гидролокационную систему на исследовательском судне во время учебной студенческой поездки.

Заинтересовавшись находкой, которая получила название Blinkerwall, археологи выявил около 1400 камней сравнительно небольшого размера, которые, в свою очередь, объединяли почти 300 более крупных валунов.

Древняя мегаструктура находится на глубине 21 метра и, скорее всего, была построена охотниками-собирателями на суше рядом с озером или болотом более 10 000 лет назад. Тогда этот участок морского дна был ещё не затоплен.

Цель такой постройки теперь уже сложно определить. Археологи предполагают, что, возможно, стену возвели для охоты на стада северных оленей. “Когда вы преследуете животных, они бегут вдоль таких сооружений, они не пытаются перепрыгнуть через них”, - считает Якоб Гирсен из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде, немецком портовом городе на побережье Балтийского моря.

“Идея состояла бы в том, чтобы создать искусственное узкое место с помощью второй стены или берега озера”, - предположил учёный..

Однако археологи не обнаружили вторую стену. Возможно, она погребена в отложениях морского дна, сообщили исследователи в Proceedings of the National Academy of Sciences, передает The Guardian.

Ещё одна версия гласит, что стена помогала загнать животных в близлежащее озеро, замедляя их движение и делая легкой добычей для вооруженных копьями или луками охотников, затаившихся в засаде на каноэ.

Основываясь на размерах и форме стены длиной 971 метр, Гирсен и его коллеги считают маловероятным, что она образовалась в результате естественных процессов, таких как огромное цунами, сдвинувшее камни на место, или камни, оставленные движущимся ледником.

Угол наклона стены, высота которой в основном составляет менее 1 метра, меняет направление, когда она сталкивается с более крупными валунами, что позволяет предположить, что груды камней меньшего размера были расположены намеренно. Считается, что в общей сложности камни стены весят более 142 тонн.

Если стена была древней охотничьей тропой, то она, вероятно, была построена более 10 000 лет назад и затоплена с повышением уровня моря около 8500 лет назад.

“Это ставит Blinkerwall в ряд старейших известных образцов охотничьей архитектуры в мире и потенциально делает его старейшей рукотворной мегаструктурой в Европе”, - поделились восторгами исследователи.

Теперь археологи намерены вернуться к подводной стене, чтобы реконструировать древний ландшафт и поискать кости животных и человеческие артефакты, такие как Костя и стрелы, которые могут лежать в отложениях вокруг стены.