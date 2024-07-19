В Бразилии дождь помог найти самые древние останки динозавра. Чем важны?

Опубликовано: 19.07.2024 08:47 , Обновлено: 19.07.2024

Проливные дожди в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул помогли появиться на поверхности останкам динозавра, которым, по подсчётам археологов, примерно 233 млн лет. Исследователи уже заявили, что это открытие поможет пролить свет на самые ранние времена существования динозавров и их эволюционное происхождение.

Команда ученых под руководством палеонтолога Родриго Темпа Мюллера из Федерального университета Бразилии Санта-Мария обнаружила почти полный окаменелый скелет динозавра. Останки были извлечены из воды недалеко от водохранилища в бразильском муниципалитете Сан-Жуан-ду-Полесине.

Мюллер рассказал в комментарии для агентства AP, что исследовательская группа была “удивлена”, обнаружив кости. Однако результаты исследования еще не были проанализированы экспертами или опубликованы в журнале.

В то же время, уже известно, что обнаруженное существо жило в триасовый период, который длился от 252 до 201 миллиона лет назад. Это было время, когда все континенты были объединены в суперконтинент, известный как Пангея.

Фото: иллюстрационное. Скелет динозавра семейства Герреразавриды.

Судя по окаменелостям, рост динозавра, вероятно, составлял около 2,5 метров. “Сначала казалось, что это всего лишь несколько отдельных костей, но когда мы изучили материал, то смогли увидеть, что у нас был почти полный скелет”, - поделился радостью Мюллер.

Как утверждают палеонтологи, окаменелые останки удивительно хорошо сохранились и потенциально являются вторым по полноте скелетом из семейства Герреразавриды, когда-либо найденным.

Бразильские исследователи полагают, что динозавр принадлежит к семейству Herrerasauridae, жившие в триасовый период.

Ещё пример скелета динозавра семейства Герреразавриды.

[inf]Герреразавриды (лат. Herrerasauridae) — семейство базальных ящеротазовых динозавров. Это были небольшие (не больше 4 метров длиной) плотоядные ящеры, передвигающиеся на задних конечностях.[/inf]

Учёные очень надеются, что найденный экземпляр может помочь преодолеть эволюционный разрыв между хищниками раннего триаса и более поздними, хорошо известными тероподами, такими как тираннозавр Рекс. Ведь этот экземпляр жил за десятки миллионов лет до появления гигантов.

Находили ли динозавров в Беларуси?

На данный момент, на территории нашей страны останков динозавров обнаружено не было. Возможно, это связано с тем, что нынешняя территория страны в эпоху динозавров была дном океана. Именно поэтому в Беларуси были найдены древние морские ископаемые: кораллы, мшанки, моллюски, членистоногие, останки рыб.

При этом скелеты и части остовов динозавров чаще находят в Северной Америке, Китае и Аргентине.

Ранее Telegraf.news писал, что компания Colossal Biosciences, специализирующаяся на генной инженерии, объявила, что «генетический код мамонта расшифрован». Там пообещали, что это даст возможность возродить популяцию мамонтов на Земле.

Учёные расшифровали геном мамонтов. Что осталось сделать для возрождения и где поселят первых?