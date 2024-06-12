Тайна Стоунхенджа раскрыта? Учёные рассказали, как гигантские камни могли попасть в это место

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Опубликовано: 12.06.2024 10:51 , Обновлено: 12.06.2024

Уже много десятилетий учёные ищут ответ на вопрос, как люди эпохи неолита могли перевезти огромные четырёхтонные валуны из Уэльса в Стоунхендж. Новое исследование позволило выдвинуть новое предположение. Теперь учёные считают, что люди, возможно, вообще не перемещали камни.

Эта версия подрывает распространенную теорию о том, что некоторые камни были добыты на холмах Пресели на юго-западе Уэльса и вручную перевезены на равнину Солсбери на расстояние до 380 км.

Доктор Брайан Джон, бывший преподаватель геологии из Даремского университета, утверждает, что на одном из валунов из голубого камня есть следы, которые позволяют предположить, что он был перемещен ледником.

Помимо высоких камней Сарсена, которые придают Стоунхенджу особый облик, здесь также находится около 80 голубых камней поменьше. Принято считать, что эти камни происходят из холмов Пресели на юго-западе Уэльса, но то, как они попали в Стоунхендж, непонятно.

Аргументы доктора Джона основаны на анализе валуна из голубого камня размером с человеческий череп, известного как валун Ньюолла. Этот валун был впервые раскопан в 1924 году геологами полковником Хоули и Робертом Ньюоллом. Первоначально Хоули думал, что камень — это просто кусок мусора, и хотел выбросить его, но передумал. Ньюолл спас камень из кучи мусора и поместил его в картонную коробку на своем чердаке вместе с рядом других находок с этого места.

Валун оставался там до тех пор, пока Ньюолл не передал его музею Солсбери незадолго до своей смерти в 1976 году. Примерно через год произошёл краткий всплеск интереса к этой находке, но затем камень снова положили на хранение и фактически забыли еще на 46 лет.

Однако в 2022 году доктор Джон нашел упоминание о валуне, решил осмотреть его и провести тщательное изучение особенностей его поверхности.

Учёный выявил ряд следов, которые указывают на то, что он был перенесен ледником, а не человеком.

«Ледниковые валуны, как правило, имеют грани. У данного валуна они расположены под углом друг к другу, что на самом деле указывает на то, где он был, по сути, отшлифован», - объяснил учёный.

Доктор Брайан Джон, бывший преподаватель геологии из Даремского университета, утверждает, что на этом валуне из голубого камня есть следы, которые позволяют предположить, что он был перемещен ледниковым льдом. Фото: Доктор Джон Брайан

Когда валуны движутся вместе с ледником, они переворачиваются из стороны в сторону, образуя несколько разных плоских граней с закругленными краями, как у валуна Ньюолла. Кроме того, на валуне имеется ряд царапин и небольших трещин, называемых полосами и следами, которые часто возникают в результате передвижения ледником.

Валуны из голубого камня могли быть перенесены из Уэльса на равнину Солсбери в результате сочетания валлийского и ирландского льдов. Фото: Доктор Джон Брайан

И хотя валун Ньюолл — это не совсем тот же тип породы, что и другие голубые камни, доктор Джон уверен, что эта теория верна.

«В популярных статьях часто утверждается, что все голубые камни состоят из пятнистого долерита, который представляет собой тип магматической породы, которую мы встречаем на холмах Пресели, но на самом деле это около 30 различных типов горных пород. Этот огромный диапазон типов горных пород абсолютно типичен для того, как лед перемещается по местности и собирает валуны отсюда и повсюду», - заметил учёный.

Он утверждает, что строители эпохи неолита просто использовали камни, которые находились в непосредственной близости, переставляя и перемещая более мелкие голубые камни по мере необходимости. А когда им в конце концов пришлось ехать слишком далеко, чтобы собрать больше камней, проект был просто заброшен в том состоянии, в котором сейчас и находится.

Однако окончательной проверкой его теории станет космогенное датирование — тест, позволяющий определить, как долго камни находились на поверхности, путем измерения воздействия космических лучей на их поверхность.

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