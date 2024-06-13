Кого древние майя приносили в жертву? ДНК-экспертиза выявила неожиданные детали

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Опубликовано: 13.06.2024 16:27 , Обновлено: 13.06.2024

Учёные провели ДНК-экспертизу останков 64 жертв ритуалов майя и пришли к неожиданным результатам. Оказалось, что чаще всего в жертву приносили не молодых девушек, как принято было полагать ранее.

Новый ДНК-анализ, останков 64 человек, которые, по мнению археологов, были ритуально принесены в жертву, а затем помещены в подземную камеру, показал, что все жертвы были маленькими мальчиками, многие из которых были близкими родственниками.

«Здесь было два больших момента неожиданности. Во-первых, мы думали, под влиянием традиционной археологии, что найдем захоронения по признаку пола или в основном девочек. Во-вторых, мы узнали, что некоторые из них были родственниками и что было две пары близнецов», — сказал ведущий автор исследования Родриго Баркера, научный сотрудник отдела археогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия.

Представление о том, что майя приносили в жертву только молодых женщин и девочек, по большей части является мифом, возникшим из ранних и романтических рассказов о священной воронке или сеноте Чичен-Ицы, заметил Рубен Мендоса, археолог и профессор кафедры социальных наук и глобальных исследований в Чичен-Ице в Калифорнийском государственном университете, Монтерей-Бей. Он не участвовал в исследовании, но является редактором новой книги о ритуальных жертвоприношениях в Мезоамерике .

«Эта характеристика жертвоприношения майя выдвинулась на передний план благодаря изображениям в СМИ молодых девушек (также известных как девственницы), которых бросали на смерть в Священный колодец», — сказал он.

Мальчики были моложе 6 лет, когда их приносили в жертву

Команда, стоящая за новым исследованием, смогла извлечь и секвенировать древнюю ДНК 64 из примерно 100 человек, чьи останки были найдены разбросанными в водном чултуне — подземной камере хранения, обнаруженной в 1967 году примерно в 400 метрах от священной воронки в Чичен-Ице.

В священном сеноте, или воронке, в Чичен-Ице были обнаружены человеческие останки и ценные вещи

[info_b]Священный сенот майя расположен на территории древнего города Чичен-Ица в Мексике. Этот колодец выполнял важную ритуальную функцию и использовался для совершения жертвоприношений во время сильных засух и неурожая. Чтобы добиться милости богов, майя бросали в священный сенот драгоценности, золотые предметы и приносили в жертву людей. Источник: https://travelask.ru/blog/posts/10474-tayna-zhertvennogo-kolodtsa-mayya-chto-nashli-iskateli-klado[/info_b]

С помощью радиоуглеродного датирования команда обнаружила, что подземная пещера использовалась в течение 500 лет, хотя большинство детей, чьи останки изучала команда, были захоронены там между 800 и 1000 годами нашей эры — в период расцвета политической власти Чичен-Ицы в регионе.

Согласно анализу ДНК, все дети были мальчиками, которые в то время были взяты из местной популяции майя, и по крайней мере четверть из них были близкими родственниками по крайней мере еще с одним ребенком в чултуне. В группу также входили две пары близнецов, а также братья, сестры и двоюродные братья. Большинству мальчиков на момент смерти было от 3 до 6 лет.

Анализ вариантов или изотопов углерода и азота в костях также показал, что у родственных детей была схожая диета. По мнению авторов, эти результаты позволяют предположить, что родственные дети мужского пола, вероятно, отбирались парами для ритуальных жертвоприношений, связанных с чултуном.

«Мне удивительно видеть членов семьи, учитывая огромный временной охват месторождения, которое, как теперь подтверждено радиоуглеродными датами, использовалось в течение 500 лет, в течение которых эти тела медленно накапливались», — сказала биоархеолог и профессор Автономного университета Юкатана Вера Тислер.

Хотя авторы исследования считают, что эта находка указывает на единственное известное захоронение принесенных в жертву детей мужского пола, Тислер сказал, что древний ритуальный календарь майя был сложным и, вероятно, с разными «профилями жертв» для разных религиозных событий в течение года и временных циклов.

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Как определили близнецов?

Чтобы избежать отбора проб у одного и того же ребенка дважды, команда использовала одну и ту же кость от каждого ребенка — каменистую кость в основании черепа.

«Поскольку у каждого ребенка есть только одна такая кость, мы можем быть уверены, что мы не проводили двойную выборку ни у одного человека. Именно это позволило нам идентифицировать однояйцевых близнецов», — сказал Уориннер.

Близнецы занимают особое место в историях происхождения и духовной жизни древних майя, добавил Уориннер, особенно в истории под названием «Близнецы-герои», в которой два брата спускались в подземный мир, чтобы отомстить за смерть своего отца. Неясно, как и почему дети были принесены в жертву, но методы жертвоприношения, использовавшиеся в то время, включали обезглавливание и удаление сердца.

«Я думаю, мы должны помнить, что смерть и все, что подразумевают эти ритуалы, были для нас совершенно другими, потому что у нас совсем другой взгляд на мир, чем тот, который был у них. Для них это была не потеря ребенка, не потеря одного из своих детей, а возможность, предоставленная какими-либо силами, быть частью этого особенного захоронения», — сказал Баркера.

Также учёные сравнили полученные ДНК с генетическими материалами, полученными от жителей современной общины майя Тикскакальтюб. Исследователи обнаружили, что двое имеют близкую генетическую связь.

«Они были очень счастливы узнать, что они связаны с людьми, которые когда-то населяли Чичен-Ицу», — сказал Баркера.

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